“Lo que hicimos fue evitar un incumplimiento de EPM”: vicepresidenta de Finanzas

¿Cuál es la principal amenaza a la seguridad global?

“El foco internacional en este momento está en lo que ocurre en China, Taiwán y Ucrania, y está bien preocuparse por eso, pero la mayor vulnerabilidad en Inteligencia y seguridad en el mundo está en el área cibernética. Es la que presenta la mejor oportunidad de avance, y también la que puede causar un daño tremendo, que será difícil atribuirle a una persona o país, porque se puede hacer hoy de manera pequeña y programarse para que aumente con los años. Estos programas pueden afectar el transporte terrestre, marítimo y aéreo; las finanzas, distribución de comidas y prácticamente lo que sea. Digan lo que digan los gobiernos, el mundo no está preparado para un ataque de ese tipo”.

¿Cómo se puede conjurar ese riesgo?

“Hay que ponerle cuidado a China, porque nos guste o no, es el país más avanzado en ciberseguridad y cibervigilancia. Es importe profundizar los conocimientos en inteligencia artificial y educar a las personas en informática, para poder enfrentar estos desafíos. La preparación debe incluir entrenamiento para entender el idioma y la cultura de los rivales, para meterse en su mente y entender cuáles son los objetivos de los demás. No se puede ganar ninguna guerra si no se entiende al enemigo, y eso lo dijo Sun Tzu (autor de ‘El arte de la guerra’) hace muchos siglos”.

¿Y cuál es la principal amenaza en Latinoamérica?

“La inseguridad personal y la inseguridad institucional. Desde México hasta Argentina, salir a la calle es un riesgo, porque todo el mundo está expuesto a robos y violencia, en unos países más que en otros. Esto viene de la mano con la falta de confianza en las Instituciones y la Fuerza Pública, por la corrupción, y lo que estamos viendo es que la gente está buscando justicia por mano propia, porque no cuenta con la Policía. Esto es algo supremamente peligroso”.

¿Qué opina de la seguridad en Colombia?

“Si la gente no tiene oportunidades de educación, empleo decente y salud, no se podrá romper el ciclo de la criminalidad. Otro factor inquietante es lo que ocurre en Venezuela y cómo eso afecta a Colombia. No comparto que EE.UU. use a este país como plataforma para sacar a Nicolás Maduro del poder, porque lo que pase en Venezuela, a Colombia le toca de rebote y ahí lo estamos viendo: 2 millones de personas llegando a buscar trabajo a un país donde no hay empleo. La obsesión colombiana con Maduro tiene que terminar, más bien hay que fijarse en dos personajes: Diosdado Cabello (vicepresidente del Partido Socialista Unido) y Vladimir Padrino (ministro de Defensa); el primero no negociará, pero el segundo sí, y él es el que tiene a los militares de su lado. Si EE.UU. quiere hacer algo en Venezuela, que lo haga directamente, sin usar a Colombia”.

¿Y cómo ve a Medellín hoy?

“Esta ciudad le ha dado a Colombia lo mejor y lo peor. La inseguridad en el Centro y partes bajas de El Poblado debe ser contrarrestada de forma urgente, y en las demás comunas se necesita una presencia institucional más confiable, para que las bandas no las manejen. Admiro mucho a la Medellín de hoy, por su dedicación al emprendimiento y la innovación”.