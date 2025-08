Así es como Luis Díaz se comunica en el Bayern sin saber alemán

El alemán, idioma oficial del vestuario en Múnich, no es fácil para quienes llegan desde otros países, y mucho menos cuando se requiere rapidez para entender instrucciones tácticas o estrategias en tiempo real. Sin embargo, Luis Díaz no está solo en este proceso. Según informó el reconocido diario alemán Bild, el colombiano ya encontró un aliado clave en su adaptación diaria: João Palhinha, el mediocampista portugués que habla español y está sirviendo de puente comunicativo entre el cuerpo técnico y el jugador sudamericano.

“Luis Díaz pasó la mayor parte del entrenamiento de hoy (jueves) junto a João Palhinha, el mediocampista portugués que está ayudando a Lucho con la comunicación, pues es uno de los pocos jugadores que habla español”, relató el medio alemán, dejando ver cómo la convivencia en el Bayern también se construye desde la solidaridad entre compañeros. Palhinha, quien llegó procedente del Fulham, ya está en su segunda temporada con el conjunto bávaro, y se ha convertido en un apoyo invaluable para el colombiano en sus primeros días.

Aunque Díaz pasó tres años y medio en Inglaterra, el dominio del inglés no es aún completo. No obstante, el propio Bild aseguró que el jugador hace esfuerzos notables para entender al técnico, el belga Vincent Kompany, quien da sus instrucciones principalmente en inglés. “Díaz no habla bien inglés, pero es capaz de entender correctamente la mayoría de las instrucciones del entrenador en el campo”, agregó el diario, señalando que, aunque no domina el idioma, su disposición y comprensión futbolística facilitan la transición.