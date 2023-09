Entonces me dice que él como nuncio no puede responderle a entidades públicas, que eso debió tramitarse vía Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que el tema quedará ahí. Que le responderá a ProJericó, solamente. Y charlando me pregunta, ‘bueno, ¿y cuál es la dichosa empresa’. Le digo que AngloGold Ashanti y ahí mismo abrió los ojos. Entonces me contó que él estuvo cuatro años en el Congo donde se ha documentado la vinculación de AngloGold con el genocidio que ocurrió allí en los 90. (Lo ha hecho, entre otras, Human Rights Watch). Yo estuve en Ghana, tierra del antiguo imperio de la etnia Ashanti del cual la empresa tomó el nombre y donde compró la mina más grande de oro. En 2011 se ganó el premio a la peor empresa para el medio ambiente. Por eso jamás pensé que me los iba a encontrar en Jericó. En este país le esculcan los antecedentes a cualquier persona para darle trabajo, pero a una empresa que ha cometido semejantes barbaridades le abrieron la puerta de par en par en el afán de la locomotora minera”.

“Le mandan carta al nuncio, monseñor Luis Mariano Montemayor, en la que me acusan de no prestarme al diálogo y de mentir. Yo me encuentro con el nuncio en Bogotá y me dice, ‘¿usted qué opina?’. Le cuento que detrás está la minera que se vio en ese momento regañada por el Estado, por el presidente Petro, entonces le exigió al alcalde, al Concejo y ProJericó, a quienes les ha dado plata, que salieran a respaldarlos y a señalarme.

“Claro que es necesaria la minería, la usamos en la cotidianidad. Pero el Código Minero en Colombia es ilegítimo y por eso tenemos empresas como AngloGold, que llegan mintiéndoles a los campesinos, los engañan para hacer sus exploraciones y siguen como si nada. Eso está documentado, no me estoy inventando nada. Pero la culpa no la tiene solo la empresa, también la tiene el Estado. Por ejemplo, la actuación de la Secretaría de Minas de Antioquia (tiene delegación minera) ha sido burda y vergonzosa. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el 97% de Caramanta está bajo títulos mineros? Eso es un escándalo. La Secretaría de Minas ha presionado a los alcaldes para ratificar concesiones que ya estaban. Antioquia es el departamento más concesionado (22% del territorio total tiene títulos mineros con corte a 2021). Si usted va a la Defensoría del Pueblo y pide el mapa de títulos mineros se da cuenta de que casi todo Antioquia está entregado o en proceso de ser entregado. Y yo me pregunto, ¿el Estado tiene cómo garantizar que en esta entrega de su territorio hay legalidad, que no hay despojo a las personas, ni daños irreversibles al medio ambiente ni corrupción?”.

¿En estos 10 años la Iglesia no le ha pedido que modere el tono?

“Pero es que yo me he preguntado, ‘¿bueno y cuál es mi tono? Mire: cuando llegué hace 10 años a esta diócesis las personas me abordaban, me decían, ‘monseñor, estamos inquietos con el tema de la minera, no tenemos información acerca de si el proyecto es bueno o malo’. Entonces me puse a estudiar; iba a cuanto debate y espacio en universidades con las grandes autoridades en la materia en el país, a foros, incluso a los mismos espacios que promovía la empresa. Lo que señala la evidencia científica es que la formación geológica de esta parte del Suroeste no es antigua y no es sólida. Por eso no soportaría las perforaciones que pretende hacer AngloGold.

“Entonces la evidencia ha ido acorralando a la minera que ha tenido que ir reconociendo los impactos que ocultaba y negaba. Ya aceptaron, por ejemplo, que el proyecto causará una subsidencia, un hundimiento de la montaña que tendría un área de un kilómetro y una profundidad de 500 metros y que podría provocar una tragedia incalculable contra el río Cauca y los ecosistemas. La conclusión de la Anla sobre los devastadores impactos al medio ambiente, el agua, de este proyecto, que la llevó a archivar la solicitud de licencia ambiental en 2021 es contundente. Es la ciencia la que advierte los daños del proyecto de AngloGold en el Suroeste.

“Por eso han intentado cambiar la narrativa y lograr ganar con presiones la llamada licencia social. En esa carta le decían al nuncio que yo mentía al asegurar que ellos habían recibido plata. Yo le pregunto al alcalde, qué hace una minera que no tiene licencia para explotar y por lo tanto no genera regalías financiando programas de la alcaldía, sabiendo los profundos conflictos que hay en torno a la empresa y al proyecto. ¿Eso es ético? Que me demuestren que no han recibido plata y que me demuestren que yo me he negado al diálogo. Existen decenas de actas de reuniones a las que asistí. Le voy a contar una anécdota: yo me reuní muchas veces con altos directivos de AngloGold. Pero la última vez que vinieron los recibí y me dicen, ‘monseñor, le tenemos una propuesta excelente. Vamos a construir la catedral de cobre en la mina para que compita con la Catedral de Sal de Zipaquirá y vamos a crear el museo de cobre de Santa Laura Montoya’. Yo, iluminado por el Espíritu Santo, inmediatamente les dije ‘señores, los acompaño a la puerta’. Es así como han actuado, poniendo precios”.

Monseñor, ¿usted siempre ha sido un sacerdote rebelde o asumió ese rol por la circunstancia que se encontró en Jericó?

“Yo soy misionero redentorista y no dependemos directamente del obispado. Somos muy de estar entre la gente, ir, ver, hablar. De pronto por eso tenemos la boca más zafada. Yo estuve en Putumayo hace más de 40 años y presencié cómo el Estado le entregó a las petroleras enormes territorios para explotar. Y yo veía unas villas lujosas en medio de la selva de estas empresas y veía cómo instalaron chimeneas que quemaban gas día y noche y al lado los nativos seguían cocinando con leña. En las mañanas, veía cientos de animales muertos al lado de las chimeneas de gas que llegaban deslumbrados por la luz y terminaban quemados. Yo veía todas esas cosas y me inquietaba mucho, me preguntaba, ¿así deben ser las cosas?, ¿quién vigila?, ¿cómo controla esto el Estado?’ En ese momento no se hablaba ni siquiera de cambio climático ni deforestación. Luego estuve en Chocó y por diversas experiencias conocí cómo los nativos asociaban a las minas, su trabajo en las minas, con oscuridad, maldad y ruina, a pesar de extraer riquezas enormes. Y siempre quise entender el por qué y no simplemente asumir que tanta miseria física y espiritual en medio de tanta riqueza material era algo normal. Luego llegué acá y asumí la responsabilidad de tomar posición, apoyado en la evidencia porque consideré justo que no le metieran los dedos a la boca a la gente”.