Fundó a EPM y con 104 años entregó la tesis de doctorado

Luego de ganarse una beca en la Universidad de Manchester, a la que se postuló por un aviso que vio en este periódico, el ingeniero civil Lucio Chiquito Caicedo llegó a Inglaterra en 1943, con 27 años y en plena Segunda Guerra Mundial, durante los bombardeos nazis a Londres. No parecía un buen momento, pero la vida es eso, una historia incompleta a la que siempre le faltan respuestas.

Chiquito Caicedo, que habla sin la premura y el afán de la juventud, recuerda que un día salió en tren hacia Londres: “Todo lo que vi en el trayecto era desolación. La estación del tren no tenía techo: lo habían bombardeado. Aviones caídos. Edificios derribados. Destrozos y escombros por todas partes. Me asusté. ¿Adónde me metí?”.

Nació en Cali el 22 de mayo de 1916, de padre antioqueño, en una familia sin abolengos. Dice que desde muy temprana edad entendió que la única forma de salir adelante era estudiar con perseverancia y sin perder el tiempo. “No tenía contacto con personas influyentes ni nada de eso, pero supe aprovechar toda oportunidad que se me presentara para progresar en la vida”.

Decidió estudiar Ingeniería Civil en Medellín, becado por el Departamento del Valle, luego de que sus padres averiguaran que no había mejor lugar que la Facultad de Minas de la U. Nacional.

“Fueron grandes esfuerzos los de la época, bastantes renuncias, pero con grandes aprendizajes. Recuerdo que debía cuidar mucho mi economía de estudiante”.

Entonces apareció el aviso en EL COLOMBIANO. Chiquito aplicó a la beca del British Council para hacer la Maestría en la Universidad de Manchester. Fue el único seleccionado entre 28 aspirantes.

Durante años trabajó en su investigación sobre hidráulica y se graduó en noviembre de 1947: Master of Science and Tecnology del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Victoria University de Manchester. Los diplomas en inglés siguieron con títulos en las universidades de Colorado y Texas, además de una pasantía de un año en el Bureau of Reclamation of United States, en Denver, un centro de Ingeniería que estudia las necesidades de los 17 estados del oeste americano. “Me ofreció la oportunidad de entrar en contacto con una cantidad inmensa de organizaciones y grupos humanos del mundo, el Bureau hace estudios de Ingeniería para los gobiernos, aún conservo mis relaciones profesionales con esta organización”.