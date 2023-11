“Hay 11 puntos viales críticos, en Fabricato haremos un soterrado”: alcaldesa electa de Bello

“El equipo de Bello En Serio obtuvieron 55.000 votos, una votación muy representativa. Ninguno de los dos, creo yo, esperaba una votación tan alta. Sabíamos que iba a haber buena participación, pero no tanta. Dividido sí está, pero vamos a gobernar para todos, los que votaron o no por mí”.

“En ningún momento dudamos, esos sondeos internos siempre nos daban como ganadores, pero a pesar de eso yo nunca me confié. Nunca asumí que ya era la ganadora simplemente por los resultados de unas encuestas. Yo siempre trabajé en función de seguir ganando aceptación en la comunidad. Siempre trabajaba como si fuera perdiendo”.

¿Cómo quedó adentro el Centro Democrático? Al principio parecía Daniela Ortega la ungida y finalmente fue usted.

“Al interior quedó excelente con los que quedamos. Tan excelente que el partido sacó 30.000 votos al Concejo y tenemos 5 curules, eso es representación de la fuerza, la unidad que hay en este equipo, creo que las personas que se fueron y hacían parte del equipo tenían otra visión de ciudad, otros intereses, otros anhelos con los que no se identificaban. Daniela tomó la decisión de aspirar por En Marcha, hizo una campaña también muy larga y faltando muy pocos días se adhirió a Néstor Restrepo, adhesión que en muchas personas que la seguían causó gran sorpresa porque siempre dijo que no se unía a las maquinarias, que era una campaña independiente. Al final ese fue el resultado de estas divisiones que se tuvieron hace algunos meses”.

Bello fue uno de los cuatro municipios donde ganó la continuidad. Le pregunto por su relación con el condenado exalcalde Óscar Andrés Pérez?

“Mi relación con él es excelente. Óscar Andrés es mi orientador y fue la persona que junto con el equipo primario definió que fuera yo quien representara al equipo. Posterior a mi elección se vinieron adhiriendo otros partidos, esa unión fue la que la dio lugar al logro”.

¿Cómo será la relación de los dos, usted como alcaldesa y él todavía detenido?

“La relación sigue siendo excelente, pero la alcaldesa es Lorena González, quien toma las decisiones, quien define el rumbo de esta ciudad será la nueva alcaldesa. Yo tengo una experiencia que me respalda, llevo 15 años sirviéndoles a los bellanitas, tengo 40 años y toda mi vida he estado en esta ciudad. Ver la ciudad no solamente como política, sino como funcionaria pública, conocerla, haber sido concejal, docente, gerente de desarrollo económico, directora de Inclusión Social, secretaria de los adultos mayores, coordinadora de calidad educativa, profesional en la Secretaría de Infancia, adolescencia y Juventud, eso es lo que respalda y respaldará mi gestión”.