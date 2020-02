“La agricultura antioqueña está secuestrada en el siglo XIX”

Hace menos de seis meses Rodolfo Correa, abogado y docente universitario, era aspirante a la Gobernación de Antioquia y destacaba por ser una de las voces más críticas del entonces candidato favorito: Aníbal Gaviria Correa.

Quizás por eso y porque se intuía que él y Gaviria veían la política desde orillas diferentes, su nombramiento dentro del gabinete departamental resultó una sorpresa. De aspirar al piso 12 en La Alpujarra, Correa, quien fue secretario de Productividad en la administración de Luis Pérez, llegó hasta el quinto piso para liderar el reto de revitalizar y dignificar el campo en Antioquia.

¿Qué diagnóstico hace del sector agrícola en el departamento?

“La agricultura ocupa solo el 6 % del PIB de Antioquia. Da 232.000 empleos, pero solo tiene 66.000 productores registrados, cerca del 1 % de la población total. No existe bancarización y hay poco acceso al sistema financiero, hay un problema de formalización en la propiedad por lo que mucha gente no tiene acceso al crédito. Tenemos un problema de educación y de relevo generacional porque la edad promedio del campesino es 56 años, es decir que en diez años no vamos a tener campesinos”.

¿De los alimentos que se consumen acá qué tanto se produce y qué tanto se trae de afuera?

“74 % de los alimentos que se consumen en el Valle de Aburrá no se producen en Antioquia. Hoy tenemos un problema de soberanía y seguridad alimentaria porque estamos dependiendo de otros departamentos e incluso de otros países, con las importaciones”.

¿Cómo resolver eso?

“En el programa de Aníbal Gaviria hay una línea estratégica dedicada a la seguridad alimentaria y desde ahí la Secretaría de Agricultura juega un papel clave en la consolidación de un sistema. El sistema se estructura con un método de intervención porque en Antioquia no existe planificación del desarrollo agropecuario y esto es un sector que no tiene metas claras y que está disperso. Si no cambiamos el modelo puede ser secretario de Agricultura Trump, Obama o hasta el Papa Francisco y no va a pasar nada”.

¿En qué consiste?

“Necesitamos generar asociatividad para que la gente produzca de acuerdo con la vocación del territorio. Tenemos el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario (Pota) que fue un buen legado del anterior gobierno y que nos dice qué se puede producir en cada municipio. Tenemos la base para una planeación organizada de la intervención productiva en el territorio porque lo que pasaba tradicionalmente era que a la gente le decían que cultivara los productos porque se ponían de moda”.

¿Qué es agricultura 4.0?

“El sueño es llevar el campo antioqueño a la cuarta revolución industrial, pero para poder hacer eso tenemos que cambiar la mentalidad de nuestros productores y tienen que dejar de pensar como campesinos del siglo XIX y pensar como agroempresarios. Los dotaremos con herramientas de transformación y eso hace parte de lo que llaman capacidades blandas: formar en la construcción de un proyecto de vida, con liderazgo e inteligencia emocional. Irá acompañado de inteligencia financiera y en el saber hacer con eficiencia y calidad”.

Un problema eterno es que los intermediarios se quedan con la mayor parte de las ganancias...

“Haremos plataformas de logística y de comercialización. Van a ser físicas (ruedas de negocios) y virtuales para potenciar el uso de las app y que existan canales de contacto al mejor estilo de Mercado Libre: usted sube sus productos y al otro lado hay alguien que los compra y ya deciden si se pactan los costos de transporte. Si nosotros no hacemos que el campo sea productivo y rentable, los jóvenes no van a ir a producir allí. Tenemos que demostrar que la producción y explotación lícita es más rentable que la ilícita. Si no, no hay cómo competir” . .