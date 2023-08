¿Cristian, quién es usted? ¿De dónde viene su familia?

“Mi familia llegó a Antioquia en 1908, primero llegó mi bisabuelo al Choco en 1904 como inmigrante, mi familia es de Siria. Mi bisabuelo llegó a Estados Unidos en el vientre de su madre y de Estados Unidos, ya cuando era adulto, encontró que una mina estaba buscando a alguien que viniera a sacar una draga que se había pegado en el Chocó. Lo leyó en los clasificados del New York Times. El hombre se presentó, le dicen que no era ingeniero de minas, y el responde que era cazarrecompensas. Se viene, el embajador en Barranquilla le dice que está loco, que se devuelva, dice que no, que no tenía tiquete de regreso, que iba por la draga. Se vino por el Urabá, encontró su draga y la sacó. Se quedó de minero en el Chocó. Se casó con una reina, Carolina Mejía de Yarumal, y se instaló en Medellín, se dedicó a importar productos americanos, a traer locomotoras para el ferrocarril, máquinas para la industria textil, él con un inglés trajeron la primera radio”.

Su destino fue siempre ser un empresario, entonces.

“Soy empresario, estoy metido debajo de máquinas textiles desde los siete años. Mi papá me dejaba lavando piñones de las máquinas hiladoras. Aprendí desde ahí el valor del trabajo, aprendí a manejar cada una de las máquinas y eso me sirvió muchísimo. Estudié el bachillerato en Medellín y estudié la universidad en Los Ángeles, California, en Malibú, estudié ciencias políticas y economía y luego hice una maestría en liderazgo positivo y estrategia en España. Hoy tenemos una empresa en la que hacemos químicos para tratar metales, fuimos los primeros en hacer plástico de envolver biodegradable”.