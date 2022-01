Un tesoro masónico en Prado Centro está en riesgo de desaparecer

Entre las consideraciones que constan en el fallo del Tribunal Superior de Medellín que declaró improcedente la petición del alcalde Quintero de suspender la revocatoria, respecto al tema de las supuestas suplantaciones, el director de Censo Electoral, Roberto Cadavid, hizo constar que la Registraduría no era competente para decidir si se presentó un hecho punible, “por tal motivo, no podría invalidar dichos apoyos hasta tanto no haya orden judicial que así lo decrete”. Justamente el miércoles se conoció que la Registraduría compulsó copias a la Fiscalía para que investigue las denuncias de ciudadanos sobre presuntas suplantaciones. El Tribunal también tuvo en consideración que actualmente el CNE está pendiente de una audiencia entre Quintero y el comité revocatorio por el tema de las cuentas, trámite que se realizará el próximo 2 de febrero. Así las cosas, y tras las fallidas tutelas de la candidata a la Cámara, Susana Boreal y un grupo de 12 ciudadanos por presunta suplantación de firmas, el balance de la arremetida jurídica del alcalde queda con tres derrotas y un triunfo parcial, el que logró en el juzgado en Bogotá y que fue impugnado por el comité revocatorio esta semana.