Este es el perfil alimentario de los antioqueños

Estas cifras fueron recogidas por la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional—Maná— de la Gobernación y la Universidad de Antioquia en su Perfil alimentario y nutricional de 2019, elaborado con información proveniente de una muestra representativa de hogares en las nueve subregiones (ver Paréntesis), estudio que no se hacía desde hace 15 años.

Pero el asunto no es solo de aguantar hambre. Del otro lado, además, el 17,4 % de estos niños tenía riesgo de sobrepeso y más de la mitad de la población adulta, el 58,7 %, presentó exceso de peso.

Lorena Mancilla López, coordinadora científica del proyecto, explica que la inseguridad alimentaria (ISAH), como su nombre lo indica, es la incertidumbre en un hogar de que los alimentos estarán disponibles en la cantidad y calidad adecuada para garantizar un buen estado nutricional.

“Es como cuando en una familia, por ejemplo, hoy sabe que comió, pero mañana ya no hace tres comidas sino dos. O ya no puede comprar carne, sino que tiene que beber aguapanela todo el día, no pueden consumir frutas o algunos productos lácteos”, dijo Mancilla.

La investigadora añadió que, en la escala de la inseguridad alimentaria, cuando un hogar recibe la categorización de “ISAH severo” es porque ya es muy probable que sus miembros estén pasando hambre (ver gráfico).

Nueve de cada 10 hogares (90,8 %) cuyos ingresos mensuales fueron inferiores a medio salario mínimo, se encontraron en inseguridad alimentaria y cuando el jefe de hogar no tenía estudios la ISAH afectó a 8 de cada 10 hogares (80 %).

Los expertos, además, no esperaban que el panorama fuera tan crítico. Encontraron que en Antioquia ha crecido el consumo de alimentos ultra procesados, como dulces o productos de paquete, en detrimento de los naturales. A esto se le suma el sedentarismo.

En estos factores, indicó Mancilla, también inciden la distribución inequitativa de la riqueza y el acceso a la tierra. El informe explica que la producción de alimentos se desarrollaba en medio del abandono estatal, el uso excesivo de agroquímicos y la expansión de los monocultivos. Y, además, bajo una limitada información por parte de los productores y escasa regulación del Gobierno.

Como parte de esos entornos vulnerables está el efecto de la publicidad televisiva en la compra de ultraprocesados como chocolatinas y bebidas azucaradas. En el caso de los niños de 1 a 9 años, el impacto de esa publicidad se evidenció en que el 64,5 % de los adultos responsables compró estos productos para los niños.

Mancilla enfatizó en que el estudio ahondó en los alcances del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y encontró que la oferta de las tiendas escolares es casi de ultraprocesados: “Los niños están allá siete horas y básicamente solo tienen acceso a este tipo de alimentos. La escuela tiene un ambiente que, incluso, propicia asuntos que van en contra de una buena nutrición”.

Viviana Ramírez, coordinadora del área de Nutrición de la Fundación para la Atención a la Niñez, FAN, manifestó que los padres sí tienen la responsabilidad de contribuir a una mejor dieta desde casa. Por ejemplo, al controlar el impulso de castigar o premiar con los alimentos, como darles golosinas por el buen comportamiento.

“Otro consejo desde el hogar, por el asunto de los recursos, es ser muy creativos con lo poco que tengamos y saber comprar los alimentos, tener en cuenta las frutas y verduras que estén en cosecha, hacer buen almacenamiento en la nevera para que no se dañen fácilmente”, dijo.

Roberto Torres, docente de la Institución Educativa San José de Venecia, en el Suroeste, contó que este sí es uno de los retos en el ambiente escolar. El servicio de alimentación no está disponible para el bachillerato y, a veces, cuando un estudiante no tiene para comer durante la jornada, son los mismos profesores los que subsidian de su propio bolsillo los refrigerios.