“Yo no conozco ningún funcionario actual que esté haciendo política, por eso renunciamos. Renunciaron ayer tres secretarios, la de Medio Ambiente, Movilidad y la Agencia de Cooperación Internacional. En ninguna manera hay participación en política”, sostuvo.

Pese a que el video del alcalde ha sido muy criticado por quienes lo ven como una forma eufemística y hábil de invitar a votar por Petro, Restrepo cree que considerar que es participación en política “es hacer juicios de valor”. Y aclaró que no se trata de creer “tontos” a los ciudadanos.

“Lo que yo creo, porque con Daniel Quintero no hablo hace rato, es que es una campaña de su gobierno. No creo que sea tan tonto de estar haciendo política para lo que investigue la Procuraduría. Daniel Quintero ha propuesto un cambio para Medellín y Petro un cambio para Colombia, hay que aprovechar la palabra. El video me pareció espectacular y lo retuiteé. Maravilloso, muy bacano”, puntualizó Restrepo.

Lo cierto es que la Procuraduría ya anunció que abrirá otra investigación por presunta participación política a raíz del video, que se suma a una que ya estaba en curso contra Quintero en el Ministerio Público por los mismos motivos, pero relacionado con las elecciones del 13 de marzo pasado.

Esto se da también luego de que se conociera un audio en el que la senadora electa Isabel Cristina Zuleta, dice que Quintero sí forma parte y apoya al Pacto Histórico, pero que eso no lo exime de que ella lo haya denunciado por los desalojos que se han hecho en su Alcaldía.