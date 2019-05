Revivir el ferrocarril de Antioquia: ¿en qué va el proyecto?

La recuperación del sistema férreo después de seis décadas, medio de transporte que desarrolló al departamento y lo sacó del ostracismo nacional cuando operó entre 1929 y 1961, aún no marcha entre rieles. La estructuración técnica y el cierre financiero, que depende de un aporte millonario de la Nación, tienen en vilo el proyecto detonante de la actual gobernación.

El ferrocarril compartirá algunas estaciones con el metro pero tendrá una línea aparte. En Caribe no solo confluirán el metro y el ferrocarril, sino el futuro tranvía de la carrera 80. También está proyectada una estación de transferencia de residuos sólidos. En Hatillo (norte) también habrá estación de pasajeros, carga, patios y talleres de trenes. La estación final será en La Pradera donde está el relleno sanitario.

El gerente Tomás Elejalde Escobar aseguró, el pasado 12 de abril, que el proyecto, junto al metro ligero por la carrera 80 en Medellín, no son viables sin la cofinanciación del Gobierno Nacional.

“No puedo decir que ambiente pueda tener la solicitud de recursos, no sabría identificar su opción de éxito. Bueno que se haga la solicitud y se estudie la conveniencia. Todos buscaremos los recursos para que se abra un espacio para esta obra”, declaró Pérez.

Sobre el eco que tendría la petición de $2,6 billones que hará la Gobernación para ejecutar el megaproyecto, Óscar Darío Pérez , presidente de la Comisión III de la Cámara de Representantes y ponente del Plan de Desarrollo, indicó que la Nación tiene premuras fiscales por el alto volumen del gasto, la insuficiencia de recaudos y el déficit presupuestal, por lo que anticipa que no habrá mucho espacio fiscal.

Luis Peláez Jaramillo, diputado opositor, dijo que la dificultad para lograr el cierre financiero del proyecto no se le puede imputar solo a la contingencia en Hidroituango.

Antes de la emergencia en el megaproyecto, el propósito era adelantar $1,2 billones de los flujos futuros de la central para financiar el tren.

“Antes de que la emergencia se presentara, el proyecto no tenía cierre financiero y no estaba incluido en el sistema nacional. A esta gobernación le faltan siete meses y no le van a dar los tiempos, el ferrocarril seguirá en el papel por la mala planeación”, afirmó.

Peláez criticó que la sociedad promotora debió avanzar con mayor celeridad para llegar al último año de gobierno con prepliegos y cierre financiero para salir a licitación a final del año. “A eso se suma la ley de garantías (entre el 27 de junio y el 27 de octubre). Defiendo el proyecto pero nos vendieron humo”, criticó.

El gerente Hoyos Agudelo defendió los avances en la estructuración y dijo que la definición en detalle de un proyecto de infraestructura de 76,9 kilómetros, con la verificación de requisitos para ser presentado ante el DNP, requiere de tiempo. Puso de ejemplo la primera línea del metro de Bogotá, que tendrá 23,9 kilómetros y ha tardado décadas en concretarse.

Prometió que en diciembre, al final de la actual administración departamental, el proyecto tendrá lista su estructuración técnica, legal y financiera, y la aprobación de recursos por parte del Gobierno Nacional.

“El presidente Duque le ha manifestado al gobernador que está dispuesto a impulsar el proyecto. Esperamos presentarle los documentos y que le cumpla a x”, concluyó .