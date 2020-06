Reportes en redes sociales dieron cuenta de celebraciones ruidosas y reuniones en plena vía pública, con pólvora incluida, en comunas del Oriente y el Occidente de Medellín en el puente festivo del Día del Padre.

“¿Ya estamos en diciembre y yo no me di cuenta o qué? La cantidad de pólvora en Medellín a esta hora no puede ser normal”, escribió el domingo en Twitter @sofia_gaviria.

En efecto, el coronel Omar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, indicó que el pasado domingo fue necesario...