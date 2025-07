¿Admitió su infidelidad? La verdad sobre el comunicado del CEO captado en concierto de Coldplay

Cierto o no que ambos están casados y tienen vidas paralelas, lo confirmado es que el líder de la compañía de análisis de datos y su colaboradora están en el centro de las críticas y del escarnio público tras su reacción al ser captados por la cámara y, segundos después, separarse y ocultarse para no ser vistos más. El escándalo, de hecho, fue llamado ColdplayGate.

El comunicado se dio por real y confirmado, y, de hecho, varios medios lo utilizaron como la primera declaración dada por el CEO tras lo sucedido. Sin embargo, Taylor Jones, portavoz de Astronomer le salió al paso a la publicación asegurándole al medio estadounidense TMZ , que “esta no es una declaración real”. El comunicado, entonces, es falso.

Quien sí se refirió al episodio es el exdirector ejecutivo y cofundador de Astronomer, Ry Walker, quien desmintió uno de los mensajes falsos que circulan en redes sociales: “Para quienes preguntan, ya no estoy involucrado en Astronomer, sí, fui cofundador y primer director ejecutivo, no estoy en el equipo ni en la junta desde 2022 y no tengo información sobre ColdplayGate”.