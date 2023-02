Con la intención de no dejar impune el atroz atropello del que fue víctima una perrita en Medellín, que en avanzado de desnutrición fue arrojada a un camión de la basura, la Fiscalía General inició la investigación del caso.

Fuentes del Gelma expresaron a EL COLOMBIANO que para la tarea será básica la colaboración de la ciudadanía con información que permita identificar al propietario del animal, teniendo en cuenta que hay una dirección clara de dónde se reportó el desgarrador caso: ocurrió en la calle 117 con la carrera 48B, en los límites entre Medellín y Bello.

El hecho en el que la perrita Betty fue botada como si fuera “basura” se presentó, según la rescatista Alexandra y su fundación Canes Guerreros, en un lapso entre la 4 y 30 y las 5 y 40 de a tarde del sábado pasado.

Una vez el animal fue rescatado del camión antes de que la máquina lo absorbiera y quedó en manos de Canes Guerreros, fue conducido a la Clínica Veterinaria Belén, donde recibió las atenciones de urgencia y se buscó estabilizarla para descartar o confirmar las enfermedades que la aquejaban.

Según la rescatista, el animal presentaba el siguiente cuadro clínico: “Nos dicen que tiene una leucositosis muy marcada, anemia, trombositopenia, síntomas clásicos de hemotrópicos, por eso la recomendación más inmediata es PCR para saber con exactitud a qué nos estamos enfrentando y que antibiótico debe ser usado en ella”.

En ese momento Betty todavía respiraba, aunque se veía sin alientos.

Alexa añadió: “La buena noticia es que a pesar de llegar tan anémica y ser sospechosa a tener en un daño renal, el hemograma lo descartó y muestra que sus riñoncitos están bien en lo que cabe gracias a Dios, pero su debilidad y desnutrición tan extrema nos tiene demasiado preocupados, ella está en la cuerda floja y solo podemos estar orando todo el tiempo para que haya un milagro en su vida y pueda salir de esta”.

Como lo difundió inicialmente EL COLOMBIANO, la canina no pudo sobrevivir a los males que la aquejaban. Sus últimos momentos los vivió bajo los abrazos, caricias y muestras de amor de su rescatista, que intentó darle alimentos con una jeringa, pero Betty ya no tenía fuerzas para tragar. Su mirada estaba en el vacío, perdida, como el luchador que en la lona ya no tiene ni el último aliento y se resigna a morir.