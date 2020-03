¿Fisura entre la Asamblea y el Gobernador Aníbal Gaviria?

Luis Peláez (Polo) tiene otra lectura y dice que todo indica que la desavenencia es por una puja burocrática: “Aníbal ha sido claro y desde la escogencia del gabinete no hay ningún puesto importante para los políticos de la Asamblea. No es un lío de Antioquia, no es un lío del progreso, es un lío entre Gaviria y la puja de la coalición”.

Peláez indicó además que los diputados de esa coalición pasaron el proyecto de modernización en los dos primeros debates para “darle contentillo al gobernador y entrar en una fase de negociación, pero la pregunta es qué tanto están pidiendo que Gaviria no quiso aceptar y se vieron en la necesidad de hacer esto. Que planteen el asunto político y digan la verdad para que todo Antioquia lo sepa”.

Juan Esteban Villegas afirma que aunque haya suspicacias (sobre cuotas burocráticas) por el inicio de gobierno, el debate pasa por lo técnico y no hay nada raro en la trastienda.

Camilo Calle (Partido Verde) opinó que a su juicio es necesaria una reestructuración de la Gobernación, pero agregó que hay que revisar el proyecto de manera juiciosa para saber qué es lo que el departamento necesita, cuánto costará y de dónde saldrá el dinero.

“No estoy calificado para decir si hay una fisura entre la coalición y el Gobernador porque yo no hago parte de ella, pero sí espero que las solicitudes de mis compañeros diputados vayan en el sentido de mejorar el proceso y no de chantajear o crear algún escenario de negociación que no debería ser el objetivo de este tipo de debates. No quiero pensar que detrás de los argumentos de mis compañeros hay alguna otra intención indecorosa”, opinó al respecto.