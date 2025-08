La historia del cura que es bombero en Antioquia: termina la misa y corre a apagar incendios

Esta función en el colegio debe hacerla antes de las 9:00 a.m., cuando llega la hora de quitarse la sotana y ponerse el traje bomberil. Para ello tiene 25 minutos, los que se demora el recorrido desde el colegio hasta la sede de Bomberos Bello para empezar sus funciones como director administrativo, labor que ejerce, si no hay novedades, hasta las 5:30 p.m., cuando vuelve a la iglesia para dar la misa de las noches en Alfonso López y finalizar con grupos bíblicos y de oración.

Según relata, a las 7:00 a.m. cumple sus primeras funciones como sacerdote en la parroquia San Fernando Rey, del barrio Alfonso López, en la comuna 5 (Castilla), noroccidente de Medellín. Después de finalizar la misa, aún como sacerdote, tres veces por semana va al Colegio la Compañía de María, en este mismo barrio, donde ejerce las funciones de capellanía con las estudiantes y las monjas.

Sus comienzos como religioso fueron hace más de dos décadas, aunque la vocación la tuvo desde su infancia, cuando estudió en el colegio parroquial Liceo Francisco Restrepo Molina, adscrito a la parroquia Santa Gertrudis de Envigado.

“Desde muy niño entré a la parroquia y allí conocí la fe, me eduqué y me formé. Cuando salí del colegio tenía esa inquietud vocacional y me invitaron para hacer proceso vocacional en el Seminario Mayor. Comencé con los estudios y llegó el momento de la ordenación”, expresa Giovanny, cuando en ese momento ni se le pasaba por la cabeza ser bombero.

Pero la vida religiosa lo fue llevando de templo en templo hasta que llegó a la iglesia El Rosario y allí empezó a tener cercanía con el comandante de los bomberos bellanitas, capitán Nelson Zuluaica, quien le hizo revivir esa pasión que tuvo de niño, cortesía de su abuelo, quien fue bombero de Envigado.

“Siempre me gustó ese tema de ser bombero. Me llamaba la atención porque mi abuelo fue bombero en Envigado antes que hicieran la estación. Entonces le comenté al capitán Zuluaica que a mí me gustaría acercarme a esa realidad. Así fue como él me dio la oportunidad de entrar a formación a la academia de bomberos de Bello”, relató.

Pero el trabajo de formación de Giovanny no fue sencillo, porque había prácticas y clases los fines de semana, justo los días más complejos de su labor religiosa, por lo que le tocó buscar como ponerse al día con las clases y así poderse graduar como bombero profesional. “Me tenía que desatrasar y los profesores me comprendían por mi labor y eso me ayudó mucho”.

Después de cumplir con sus estudios como bombero, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos, los cuales realizaba en las vacaciones que sacaba de la iglesia, el padre Giovanny habló seriamente con el capitán Zuluaica y le lanzó una frase contundente: “Capi, no, no quiero ser honorífico, yo quiero salir, yo quiero atender emergencias”.

Y con esa frase se ganó su lugar como bombero en Bello, situación que ejerce con la misma pasión que le da su tiempo a predicar la palabra de Dios.