No son animales, en realidad, sino humanos transformados. Uno se ha convertido en un elefante, con sus pasos pesados, que hacen temblar la tierra. Otro es ahora un colibrí liviano, juguetón. Metamorfosearse en un animal no es casualidad. Las comunidades americanas creían firmemente en que los hombres pueden transmutarse en un jaguar, por ejemplo, y recorrer la selva sin ser descubierto.

Volviendo a la historia de Kipará, la idea fue conectarse con las raíces de nuestra historia. Ya estaba el elemento africano, entonces llegó el americano. Kipará es un vocablo embera que hace referencia a la jagua, un árbol que ofrece un fruto que sirve como pigmento. El concepto es más amplio, porque abarca la identidad del pueblo, su idiosincrasia y su cultura.

Con esos elementos ancestrales incorporados comenzó de verdad el grupo. Cada uno de los 14 integrantes —hoy son 13— escogió su Jai, el espíritu del animal que lo representa. La transformación en ese espíritu, como en el caso del correo-coyote, va más allá de la mera representación. Cada uno se maquilla de acuerdo a su personaje, haciendo alusión a él con líneas abstractas, de colores, en el rostro. Tania Román, una de las integrantes, se transforma en el jaguar, el felino americano por antonomasia, el mismo animal que es leyenda para las comunidades americanas.

Transformados en sus Jai, los integrantes de Kipará trastornan la aburrida mañana del Parque de Los Deseos. Un hombre jubilado acude al llamado de los tambores. Llega excitado, con la mano sobre el corazón. Lo propio hace un grupo de oficinistas que dejaron su puesto de trabajo para ver el espectáculo. “Estaba a dos cuadras de acá cuando escuché esto. Sabía que no era música de cantina, sino algo hermoso. Yo creo que tengo genes africanos, porque escucho esto y me transformo, se me eriza la piel, me transporta al África”, dice Carlos, el hombre pensionado.

Kipará logra un efecto difícil de describir. Hace poco estuvieron en el Carnaval de Riosucio, Caldas, donde llegaron autogestionando los costos. A pesar de los cientos de artistas, de las calles concurridas, del barullo generalizado, lograron llamar la atención de todos, casi deteniendo el paso del propio diablo. Tocando los tambores, danzando, mirando al cielo, detienen todo a su alrededor, como sucede en la mañana del Parque de los Deseos.