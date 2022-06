Pero el trámite no se destrabó ahí. La empresa Proambiente y la misma Emvarias interpusieron recursos de reposición contra la licencia otorgada por Corantioquia.

También le exigió resolver el lío con la vía que va de La Pradera a Bellavista, una carretera propiedad de Donmatías y que Emvarias necesita desaparecer para construir el nuevo vaso y ante lo cual asegura que no le compete ofrecer ninguna alternativa a las comunidades.

Por otro lado, aunque en público Borja dijo sentirse satisfecho por la aprobación de la licencia, días después la empresa interpuso recurso de reposición pues, según conoció este medio, Emvarias rechazó la exigencia que le hizo Corantioquia para especificar para qué quiere comprar predios en el sector La Cumbre, pues la entidad no es clara si los necesita para ampliar el relleno o para proyectos de mitigación.

Héctor Álvarez, presidente de la junta de acción comunal La Cumbre, señala que el EIA que presentó Emvarias está basado en el llamado Modelo Arboleda, creado por EPM para medir el impacto en proyectos hidroeléctricos, pero no en rellenos sanitarios que tienen impactos a la salud humana y ambiental diferentes.

Proambiente actúa en defensa de las veredas afectadas por el relleno y alega que Corantioquia entregó la licencia a pesar de que el Estudio de Impacto Ambiental que presentó Emvarias trasgrede los requisitos necesarios para garantizar que el funcionamiento del relleno no atente contra el medio ambiente ni la población.

Augusto Osorno, representante legal de la Asociación de Veredas Afectadas por el Relleno Sanitario La Pradera, asegura que desde una reunión que sostuvieron en abril con la participación de la secretaria de Gobierno de Medellín, María Camila Villamizar, acordaron establecer una mesa en la que las comunidades y Emvarias llegaran a los acuerdos necesarios para que el relleno siga funcionando respetando los derechos de los pobladores vecinos.

Sin embargo, el líder social denuncia que esta es la hora en la que no han recibido señales de diálogo ni de Emvarias ni de la alcaldía y advierte que las veredas afectadas no soportan más la mala situación económica por los proyectos productivos que no prosperan por la contaminación y deterioro del territorio, las afectaciones a la salud y la desvalorización de sus propiedades.

Por eso dice Osorno que los campesinos están dispuestos a movilizarse para exigir por esta vía las respuestas que llevan años pidiendo. Según el líder social si la reunión que solicitó directamente con el alcalde Daniel Quintero no prospera las protestas de las comunidades serán un hecho.

Y mientras este pleito sigue enredándose se acerca el plazo para el cierre del actual vaso Altaír sin que el departamento tenga un plan B para la disposición de residuos sólidos. Mejor dicho, se puede avecinar una crisis sanitaria de grandes dimensiones.

EL COLOMBIANO consultó a Emvarias sobre el proceso de ampliación del relleno y en qué va la concertación con las comunidades pero al cierre de la edición no dieron respuesta alguna.