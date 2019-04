¿Quién asumirá el costo de la contingencia de Hidroituango?

Al cumplirse el primer aniversario del comienzo de la emergencia en el proyecto hidroeléctrico de Ituango, debido a la obstrucción de la Galería Auxiliar de Desviación, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dirigió este domingo una carta a EPM en la que califica como hecho “desafortunado” la decisión de no responder por los costos de la contingencia.

En esta comunicación, firmada por el mandatario seccional y el secretario de la Junta Directiva de Hidroituango, Rodrigo Ardila Vargas, justificó en siete puntos la decisión de ordenar a la sociedad Hidroeléctrica Ituango hacer efectivo el cobro de las penalidades y el lucro cesante, de acuerdo con el contrato Boomt (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver” a los 50 años la central).

En la misiva Pérez reiteró la solicitud de pedir medidas cautelares que incluyan el embargo de las cuentas de EPM. Hizo énfasis al señalar que los errores cometidos por EPM en el proceso de construcción de esta megaobra no son excusables.

El pasado 9 de abril, EPM envió una comunicación oficial a Hidroituango S.A., sociedad propietaria del megaproyecto, mediante la cual le informó que comenzaría a trasladarle todos los costos originados por la contingencia. Indicó que seguirá al frente de la atención de la emergencia; sin embargo, afirmó que “se hace necesario realizar el traslado de los valores mencionados, teniendo en cuenta que los mismos corresponden a costos propios de la construcción del proyecto”.

De acuerdo con el contrato Boomt, según la posición de EPM, los riesgos asociados al diseño y al diseñador “son responsabilidad de Hidroituango S.A.”. Hasta ahora, el sobrecosto del proyecto, debido a los daños durante la contingencia, ascienden a $3,5 billones.

Gustavo Jiménez, gerente de la sociedad propietaria, le dijo el pasado 10 de abril a EL COLOMBIANO que las posiciones quedaron muy claras, luego de conocerse la decisión de EPM de imputar el valor de la crisis a los costos de construcción: para la Sociedad, la contingencia no es excusable, para EPM sí.

“Como no es excusable, la Sociedad no acepta los costos generados por la contingencia”, dijo. Explicó que de no lograrse un arreglo amigable, un tribunal de arbitramento resolverá las diferencias técnicas y financieras, tal como lo prevé una cláusula de resolución de controversias en el contrato Boomt.