La biblioteca “secreta” de Santa Fe de Antioquia

En los anaqueles ya no alcanza uno más. Las columnas y el pie de los ventanales van llenándose con pilas de libros que amenazan alcanzar el techo. Todavía entra mucha luz, pero el vertiginoso ritmo con el que crece la biblioteca del Hotel Mariscal Robledo, en Santa Fe de Antioquia, acabará por desbordar la sala y hasta habrá que pensar, para abrir más campo, en desplazar a otro lado las antigüedades que decoran el lugar.

Al comentarles a varias personas en el pueblo, e incluso en Medellín, sobre la existencia de esta suerte de Edén de las letras, el desconcierto siempre fue el mismo. ¿Una biblioteca? ¿En el hotel colonial? No muchos la conocen porque no tiene un gran cartel en su entrada, y porque aunque no es secreta ni restringida, podría decirse que se esconde en el primer piso, al costado de un auditorio que, a menos que haya un asunto que debatir, se mantiene cerrado.

La creación del mundo puede ser obra de Dios, pero en el mundo muchas joyas fueron creadas por el hombre. El artífice de esta biblioteca es Alonso Monsalve, el dueño del Mariscal Robledo que hace ocho años comenzó a rescatar algunas obras históricas para mantener intacta la memoria de la Ciudad Madre. Antes de 2011, cuando a la sala comenzaron a llegar los primeros libros, la colección personal de su casa no superaba los 800 títulos.

Hoy la del hotel tiene 15.755. Para hacernos una idea de su magnitud, basta con caminar cinco cuadras por las empedradas calles del pueblo para llegar hasta la Biblioteca Pública Municipal Julio Elías Ocampo, en cuyas estanterías no hay más de 9.000 ejemplares.

Como la palma de su mano

Francisco Guisao, miembro del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia desde 1977, es uno de los amigos con quienes Monsalve comparte su pasión por los libros. Él contó que sin importar lo vasta que resulta la colección del lugar y aunque hay letreros que marcan el sitio exacto donde está cada autor, su dueño conoce cada recoveco de memoria.

Alguna vez Guisao llegó a la biblioteca buscando una poesía del antioqueño Jorge Robledo Ortiz. Ya olvidó si le recitó las primeras líneas de Romance de la nostalgia, El carriel, o Vuelven los caballos, pero sí recuerda que a Monsalve solo le bastaron segundos para alargar la mano, ir a una de las estanterías y sin vacilar agarró el libro exacto donde estaba y se lo puso en las manos.

Uno de los más fieles escuderos para llenar lo que hoy es un copioso recinto de la historia —quizás el más importante de Santa Fe de Antioquia según la misma administración municipal— es Jhon Jairo Bran, quien atiende un anticuario anexo al hotel al que se accede por la Calle del Medio, y que tiene contactos con varios coleccionistas del departamento y del país.

Como si se tratara de armar un rompecabezas se fueron uniendo piezas para agrandar la biblioteca, que más allá de ser un gran salón de lectura también funciona como un espacio para el lanzamiento de las obras de autores locales, como el que escribió Luis Fernando Múnera López: El Puente de Occidente y la integración de Antioquia (2018).

Monsalve dijo que, además de Bran, muchas familias del pueblo que tenían documentos y revistas arrumadas en cajas en sus casas le llevaron ese material para rescatarlo del olvido y de la humedad, que amenazaba con su destrucción. Así fue que llegaron cartas del general antioqueño Juan María Gómez, del militar José María Córdova, del visitador Juan Antonio Mon y Velarde, o algunas con la rúbrica del rey Fernando VII.

La biblioteca también recibió donaciones de huéspedes del hotel, del Centro de Historia municipal, y el mismo Monsalve recorrió librerías en Medellín, Bogotá, e incluso en Madrid para llevar más títulos a la colección.

A la sala no le falta literatura, de hecho hay algunas reliquias como las primeras ediciones de obras de Tomás Carrasquilla, Fernando González y del poeta Antonio José Restrepo, pero Monsalve explicó que la esencia del lugar es la historia, por eso guarda con mucho orgullo el ejemplar original de Geografía general y compendio histórico del Estado de Antioquia en Colombia, escrito por Manuel Uribe Ángel en 1885.

Al servicio de la comunidad

Santa Fe de Antioquia tiene mucho más por mostrar que fachadas coloniales y calles empedradas. La biblioteca es solo una muestra de los tesoros que existen, dijo Dayana Giraldo, secretaria de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente del municipio. Desde la alcaldía no la ven como un lugar restringido, porque el archivo que guarda siempre está disponible para consulta de estudiantes y cualquier interesado en la memoria del pueblo y del departamento.

En aquel recinto, reveló la funcionaria, hubo conversaciones de las autoridades del pueblo y salieron las ideas para intervenir el parque principal, que fue renovado y entregado en diciembre de 2017. Tampoco hay que restar importancia al auditorio, ubicado junto a la sala, que un año antes de que comenzaran a llegar los libros fue el epicentro del congreso en el que se escogieron los 17 pueblos patrimoniales de Colombia, dentro de los que están, además de la Ciudad Madre, otros antioqueños como Jardín y Jericó.

La biblioteca ha sido el escenario de encuentros y lugar de inspiración para escritores como William Ospina, Tomás González y Alonso Sánchez Baute; también de reuniones de gobernadores, alcaldes y políticos como los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, pero Monsalve insistió que las puertas están abiertas para todos.

Hay huéspedes habituales que pasan sus días en el hotel con el único objetivo de ir a consultar libros. Turistas, colegiales y habitantes del pueblo pueden entrar y aprovechar su potencial. Eso sí, solo se presta material a personas de confianza de su dueño, y para ese efecto se lleva un control estricto que hasta la fecha ha funcionado de maravilla: no se ha perdido ni un solo título en ocho años.

Patricia Lara, una artista plástica que vive en una casa colonial de Santa Fe de Antioquia de más de 200 años (ver La microhistoria), expresó que la importancia de la biblioteca para construir identidad en el territorio es indiscutible. Lo ideal, dijo, sería que la municipal tuviera esas características. En repetidas ocasiones ha consultado documentos en el primer piso del hotel para sus proyectos de escultura o investigación del arte.