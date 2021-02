Los detalles (y versiones) del acta de la discordia en Hidroituango

¿Tiene tranquilidad de que sus actuaciones en estos 13 meses fueron transparentes?

“Estoy absolutamente convencido. Incluso me tocó parar dos contratos que me llegaron para mi firma, porque les faltó en el proceso diligencia y cuidado. Se estaban presentando hechos en la narrativa de los contratos que podían ser difíciles de explicar a los órganos de control. Como las respuestas que pedí no fueron satisfactorias, inmediatamente llamé a la Procuraduría y a la Contraloría. Por eso me voy tranquilo, soy cero tolerante ante eso y mi patrimonio es moral”.

¿Qué contratos?

“No está bien decirle públicamente, es un contrato importante por $350.000 millones y otro más que tiene que ver con energías limpias. No soportaron mi examen”.

¿Qué consecuencias cree que van a tener estas revelaciones con el alcalde Quintero, qué espera en esa confrontación pública que se abre con estas declaraciones?

“Le conté al alcalde que lo iba a hacer, al no ocultarlo, sé que él tiene afecto por el debate, es una de sus fortalezas. Yo no lo estoy haciendo por confrontarlo ni con ánimo retaliatorio por la insubsistencia, lo hago por el diálogo que sigue con el BID de revisar las líneas de gobierno corporativo. Espero que nos esforcemos por defender lo que tenemos construido en la línea de amistad”.