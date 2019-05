Teléfonos públicos sobreviven a la era digital

Por eso su comunicación depende de un teléfono público sin moneda, ubicado unos 30 escalones más abajo de su residencia, entre un laberinto de casas por el que no cabe ni siquiera una moto.

Pero no es que viva en la prehistoria: Juan Carlos carga en su bolsillo un celular, en el que recibe llamadas laborales y se conecta a internet cuando encuentra wifi gratuito. Sin embargo, casi nunca tiene dinero para recargar minutos y desde que vive solo no ha tenido un teléfono fijo.

En pleno 2019, en un mundo en el que cada minuto se comparten 38 millones de mensajes de WhatsApp —según datos de la app móvil—, Juan Carlos Restrepo tuvo que esperar casi una hora para que dejara de llover y poder avisarle a su mamá que no llegaría a visitarla.

“Me gustaría que lo cambiaran por uno de moneda, porque esos dejan marcar a celular. A veces doña Sandra, la señora de la tienda, no abre y uno se queda sin poder hacer recargas. Y el teléfono más cercano está a 15 minutos caminando”, agrega.

Hace un par de años el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, emprendió acciones para que esos excedentes fueran declarados bienes mostrencos (sin propietarios) y se los entregaran a ellos, pero la pretensión no ha prosperado.

Lo que sí se sabe es que por cada minuto de comunicación, el sistema cobra $100 al usuario, pero es posible que la llamada salga más cara, pues el teléfono no devuelve. Es decir, si el ciudadano introduce una moneda de $500 y habla solo dos minutos, el aparato no le regresa los $300 que, en teoría, le sobran.

Aquí el uso se mantiene. TigoUne reportó que en el Aburrá cada mes se realizan unos 5,8 millones de llamadas desde teléfonos públicos, aunque no especificó qué ganancias obtiene por esa operación.

En la Avenida Las Vegas, en medio de una zona comercial y de servicios, se cuentan más de cuatro teléfonos públicos en menos de un kilómetro. Cerca de ellos se han establecido comerciantes informales que usan la cabina como protección contra el sol y el agua.

José Restrepo es uno de ellos. Este vendedor de dulces y cigarrillos además sacó provecho de una particularidad de los teléfonos: pueden recibir llamadas.

“Ya mi familia sabe cuál es el número y me marca. Ellos avisan cuándo, por WhatsApp, y yo estoy pendiente porque la llamada sí entra, pero eso no suena. Así me ahorro mis minutos”, explicó.

Uno de los técnicos de TigoUne reveló que ese tipo de irregularidades se detectan por el sistema y desde las centrales bloquean temporalmente la recepción de llamadas. “En el centro es muy común ver mensajeros o comerciantes que cogen la cabina de oficina y hasta le pegan avisos”, comentó.

El otro problema con el que a menudo se encuentran los 80 funcionarios —entre empleados y contratistas— del área de teléfonos públicos de TigoUne es el vandalismo. Aún se presentan casos en los que habitantes de calle o transeúntes usan plásticos y alambres para bloquear la salida de monedas.

Por daños como esos, explica uno de los encargados de mantenimiento, se arreglan entre 20 y 22 teléfonos en el Centro de la ciudad. En barrios residenciales, como Laureles y El Poblado, esa cifra apenas llega a dos.

El trabajo más duro es lavar las cabinas, que se hace cada tres meses. Hay que cuidarlos, son de todos. El técnico agrega: .“El teléfono está conectado a un sistema y este, como si fuera una persona, envía una señal que muestra dónde está y qué le pasa”