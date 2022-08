Un milagro, eso fue lo que don Apolinar Henao Díaz cree que lo salvó de morir aplastado por un camión cuando estaba plácidamente disfrutando de un buñuelo en una tienda en el municipio de Guatapé.

En la cámara de seguridad del negocio quedó registrado cómo el hombre, segundos después de sentarse y empezar a comerse el buñuelo, advierte un vehículo de carga que en cuestión de segundos se mete a la acera y se dirige hacia él. El hecho ocurrió el pasado lunes 22 de agosto. Según los testimonios de los vecinos, el conductor del camión lo dejó estacionado en una pendiente y posteriormente se desengranó, retrocediendo hasta meterse a la acera y golpear al hombre. Por fortuna, las puertas del furgón se abrieron y evitaron que el camión lo aprisionara contra la pared de la tienda.

Para don Apolinar la única respuesta es que su fe lo salvó de una absurda muerte. “Como soy devoto de la santísima trinidad el carro no me mató porque yo puse las manos y el carro se estuvo quieto. No pudo hacer nada”, narró el hombre desde en un video compartido por su familia.