Un homenaje de El Colombiano sus 210 voceadoras: testimonios

Llegar a la ciudad y emprender en la venta del periódico le ha dado una nueva posibilidad de crecer, todo el que pasa por la calle Junín la saluda y la mira cómo se mira a una mamá, como se mira a una semilla que ya no es semilla sino un árbol de mucha edad.

Hoy, con sus manos ásperas de tanto trabajar, de tanto vivir, Blanca reparte el periódico El Colombiano y Q’hubo en la calle Junín, en el Centro de la ciudad, en su punto de venta que se sostiene todo en sí mismo entre crucigramas, revistas, cigarrillos y chicles. “Hace más de 60 años trabajo vendiendo el periódico (...), me vine del campo porque nos echaron de donde vivíamos todos”.

En los años 50, trabajar en el campo no era una tarea fácil, dice Blanca Isaza, una mujer de 77 años que después de preparar la tierra, cosechar cacao, maíz, plátano, recoger café y cultivar tomates, decidió que tenía que sembrar en ella misma.

Luz Dary Caicedo madruga todos los días a las 3 de la mañana para trabajar vendiendo periódicos. Su punto está en el Parque de Envigado, junto a una tienda donde suena una radio, y de un semáforo que marca el ritmo de la avenida ruidosa. Verde: el alboroto. Rojo: el silencio.

Lleva 43 años en este oficio y, sin embargo, no es lo único que hace: “Madrugo harto, y trabajo harto para dedicarme la tarde a mí. No soy una mujer de estar en cuatro paredes encerrada, porque lo que yo más amo es bailar”.

Nació en Cali, en 1957, una época en donde esa ciudad no solo empezaba a brillar por la salsa, sino por la popular Feria de Cali que sirvió para abrir las puertas de una ciudad provinciana. Se bailaban ritmos tropicales. Luz Dary recuerda mover sus piernas al ritmo del porro, el merecumbé y la cumbia, incluso haber ganado muchos concursos de baile en su infancia y juventud.

Antes de cumplir la mayoría de edad, su madre y su pareja decidieron venir a Medellín, así empezaron una nueva vida. “Siempre he sido una mujer muy alegre, y cuando empecé a trabajar en la venta del periódico a mis 20 años, se les hacía muy raro ver a una mujer trabajando en semejante cosa... Recuerdo que me decían que yo en qué andaba, que si era una mujer pública, que por qué me mantenía en la calle de un lado a otro”.

Hoy, Luz Dary trabaja en las mañanas, ofreciendo el periódico, sentada en su butaca dejando al viento su cabellera blanca. En las tardes va a clase de cumbia a darle rienda libre a sus piernas, dejando al movimiento su falda larga.