¡Corra a pagar! Hasta este viernes están vigentes los descuentos para pagar el impuesto vehicular en Antioquia

Para poder realizar estos pagos, se cuenta con la opción de hacerlo de manera virtual mediante el sitio web www.vehiculosantioquia.com.co, siguiendo los pasos que le indique el portal para poder hacer el pago efectivo, mediante su tarjeta de crédito o por PSE si lo quiere efectuar a través de su cuenta bancaria. Ahí se puede hasta la medianoche.

En caso de preferir cumplir con este pago de manera presencial, lo puede hacer en las oficinas de tránsito de cada uno de los municipios en los que las haya, en el sótano externo del Centro Administrativo Departamental, en La Alpujarra, y en las sucursales establecidas de los bancos Davivienda, Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Popular y Banco de Occidente. Para este caso, el horario queda establecido por cada entidad.

Si por alguna razón no puede pagar este viernes el impuesto, a partir del sábado no se cobrarán multas, pero se deberá pagar el valor total de este impuesto y tendrá plazo hasta el 18 de julio para hacerlo, sin sanción alguna. Ya si no cumple con el pago antes de esta fecha, ya se verá afectado por el cobro de intereses y multas por pago extemporáneo.

La Gobernación de Antioquia indicó que los recursos recolectados por este impuesto serán destinados a disminuir el hambre en el departamento mediante programas que atienden la desnutrición infantil en el departamento y con la entrega de paquetes alimentarios a personas vulnerables como son adultos mayores y personas con discapacidad.