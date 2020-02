Incendio en El Retiro ya consume 30 hectáreas

Gómez señaló que fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por los bomberos de El Retiro que hacen parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en conjunto con personal de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio.

En medio de la emergencia, el director le recordó a la comunidad la importancia de actuar preventivamente y acoger las recomendaciones de las autoridades para evitar incendios: no realizar quemas a cielo abierto, no dejar botellas o vidrios en el campo, no arrojar colillas al suelo, no dejar líquidos inflamables en el campo, no acumular basuras en los predios, hacer una buena disposición de los desechos y tratar de controlar fuegos menores o alertar a las autoridades en caso de que la emergencia sea de proporciones mayores.

El Gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, se refirió ayer a la emergencia, y compartió este video en su cuenta de twitter.