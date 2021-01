Inclusión sobre ruedas no pedalea durante la pandemia

A Jesús* le hicieron consignar $289.000 pesos para un curso de alturas, como prerrequisito para trabajar en el intercambio vial de la 80 con Colombia, que adelanta la EDU. Supuestamente aplicaba a un puesto ofrecido por una reconocida empresa constructora, que nada tiene que ver con el proyecto. El dinero debía ser consignado a Rafael Alberto Pestaña Ramos, indicaban una cuenta de ahorros vinculada a un número celular y a una cédula. EL COLOMBIANO verificó que ese número de identificación no correspondía a Pestaña, sino a Melvis Yepes Mora. Después de consignar el dinero, Jesús pidió pruebas de la convocatoria y le enviaron varios documentos, entre ellos presentaciones del proyecto con evidentes errores, la cédula y la tarjeta profesional de Jheison Andrés Aranda López. Este diario no pudo precisar si esta persona tuvo que ver en la estafa.