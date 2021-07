Al otro lado del teléfono, el alcalde Mauricio Mira Sepúlveda se declara angustiado. “Todavía no se ha logrado despejar la vía”, afirma. El mandatario habla del derrumbe que se presentó el pasado domingo en la vía cerca al túnel de Chirí, entre Puerto Brujas y el Bombillo.

“Es que es mucha tierra”, dice Mira. “Quién sabe si se logre despejar mañana. No podemos decir un tiempo tentativo. No es fácil”, enfatizó el mandatario, que no pierde la esperanza de que se pueda solucionar lo más pronto posible esta situación que los tiene transportándose de manera fluvial por un ferry que habilitó EPM.

“Estamos haciendo viajes cada dos horas, que es el tiempo que se demora el ferri en ir y volver, en cada viaje se le da prioridad a los funcionarios de EPM, que trabajan en el proyecto de Hidroituango, y se define según la necesidad quien más puede usar el transporte, dándole también paso a ambulancias y camiones pequeños con carga”, explica el funcionario.

Mira Sepúlveda agrega, además, que han tratado de conseguir otro ferri para poder transportar más personas y vehículos.

Desde EPM, los encargados del manejo de la maquinaria con la cual están tratando de despejar la vía dicen que no se atreven tampoco a dar un pronóstico sobre la apertura del paso, pues el derrumbe es de grandes proporciones, aunque trabajan de manera ardua para lograr la remoción total.

Hay que señalar que el derrumbe afecta, además, el desplazamiento desde y hacia Hidroituango, aunque en EPM se confirma que operan normal en todos sus frentes, pues los trabajadores del campamento Villa Luz del consorcio, que son el grueso del personal del proyecto, llegan a las obras por la vía de la cresta de la presa.