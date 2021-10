JEP prorrogó hasta abril de 2022 medidas cautelares del cementerio de Puerto Berrío

‘NO PODEMOS JUGAR A LA INCERTIDUMBRE’ Poner en riesgo la ejecución del proyecto, así sea un solo día, puede tener repercusiones graves para el país (...) Se requiere que la obra tenga continuidad. No podemos estar jugando a la incertidumbre.

‘ES UN TRAUMA CAMBIAR A LOS CONTRATISTAS’ Cambiar a los contratistas implica un trauma y eso lleva a un retraso. Eso es lo que he escuchado a los expertos y por eso la invitación es a la prudencia para que las decisiones que se tomen sean las mejores para los colombianos.

‘LA PRIORIDAD NO ES BUSCAR CULPABLES’ Es triste, es desconcertante, que haya intereses tratando de hallar culpables, sin medir las consecuencias, sin analizar debidamente la secuencia de eventos y sin escuchar debidamente los argumentos de todas las entidades y personas acusadas.

Luis Peláez

Diputado de Antioquia

‘CAMBIAR CONTRATISTAS NO PUEDE SER IMPROVISADO’



Cambiar no es sinónimo de mejorar. Diga, ¿cuál es el próximo contratista? Y manifieste, ¿cuánto se van a retrasar la obra y el cronograma con esa decisión? Y la compara con el cronograma de quedarse el actual contratista. Esa comparación da la decisión razonada y no improvisada.