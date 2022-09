Cinco hombres y una mujer bajaron el ataúd. El cuerpo de Julián Jaramillo regresó en una caja gris a su casa en el barrio Buenos Aires, en el corregimiento de El Doce. El joven, de 16 años, falleció en la tarde de este viernes luego de accidentarse en su motocicleta en Cáceres. Los bloqueos impidieron que la ambulancia lo socorriera.

“Quién me colabora aquí?”, pidió uno de los hombres que intentaba bajar del furgón de tablas el cuerpo del muchacho de 16 años que, hasta hace solo un día, cursaba grado 11 en la institución educativa La Inmaculada de su corregimiento. Al fondo, su mamá, la señora María Carvajal, se aferraba a Julio Jaramillo, su esposo. Ella todavía está aturdida por la pérdida.

La casa en la que velaron a Julián es esquinera. Es amarilla. Otros ladrillos están sin revocar. Hasta allí llegaron sus familiares, amigos del colegio y de la cuadra. Niños menores de 10 años también caminaron el barrio para acompañarlo.

“Él era un buen compañero, hacía los chistes pero siempre era respetuoso. Se capacitaba en el Sena para ser mecánico automotriz, era lo que quería hacer. En sus ratos libres trabajaba en las minas”, le dijo uno de sus compañeros a EL COLOMBIANO.

La muerte tocó en la tarde de este viernes. El estudiante montaba su motocicleta cuando sufrió un accidente. Aunque las autoridades no dan reporte oficial de lo sucedido, aseguraron que su deceso obedeció a que la ambulancia no pudo llegar para transportarlo hasta un centro médico.

“Imposibilitan la salida y la entrada de vehículos particularmente de las ambulancias ante una lesión personal sufrida en un accidente con este menor de edad y, por tanto, no fue posible la atención médica oportuna”, indicó el director de la Policía, mayor general Henry Sanabria.

Los bloqueos en el Bajo Cauca de Antioquia persisten desde la mañana del 21 de septiembre. Mineros de Cáceres protestan porque el gobierno ha adelantado la destrucción de las máquinas amarillas que son utilizadas para la extracción irregular de minerales. El último reporte daba cuenta de 53 kilómetros afectados y 10 puntos de bloqueos.

Doña María Carvajal no para de llorar. En medio del dolor hizo una pausa para relatarle a este medio que todavía no entiende qué le sucedió a su hijo. Dijo que aún no tiene claro si a Julián lo alcanzaron a subir a la ambulancia, aseguró que su hijo llegó con vida al hospital de Valdivia. Allá dejó de respirar.

“Julián era mi bebé, era el niño de la casa. Él nos ayudaba económicamente porque cuando no estudiaba trabajaba como minero”, relata doña María, madre de otros dos niños.

Desde que los mineros anunciaron el paro han pasado 96 horas y la Procuraduría señaló que, como consecuencia, hay dificultades de circulación para la misión médica, el abastecimiento de víveres y “la satisfacción de necesidades básicas y la atención a la primera infancia por parte del ICBF”.

Mientras el furgón entregaba el cuerpo de Julián a su familia este sábado, los mineros y delegados del ministerio del Interior negociaban las condiciones para levantar el bloqueo en la Troncal de la Costa Atlántica. Al final lo lograron, pero la familia de Julián tardará toda una vida en superar ese dolor.