Los 24 años que lleva lidiando como comerciante en el Centro convirtieron a Jhon Osorio en un hombre escéptico y práctico. Por eso confiesa que no “daba un peso” por la peatonalización de la Alhambra. Año y medio después reconoce que estaba equivocado. No solo eso: cuenta que la impensada transformación ha repercutido hasta en su propia salud.

Semipeatonalizar La Alhambra, la calle que más conserva las características del viejo Guayaquil, fue una decisión que ejecutó la Alcaldía a inicios de 2021 como parte de la puesta en marcha de la Zona Urbana de Aire Protegida (ZUAP), un polígono de dos kilómetros cuadrados entre la carrera 57 (avenida del Ferrocarril), la carrera 43 (Girardot), la calle 58 (Echeverri) y la calle 44 (San Juan), cuyos objetivos son la recuperación del espacio público y la reducción de la contaminación.

Al principio hubo muchas dudas. Según cuenta Jhon había una idea arraigada entre los comerciantes de que intervenir la movilidad en el corredor entorpecería la dinámica de los comerciantes y alejaría a los compradores.

“Aunque sabíamos que el mal parqueo era insoportable y el descargue de mercancía era un descontrol día y noche, lo aceptábamos porque así funcionaba bien el comercio, pero no pensábamos que eso era hasta mala calidad de vida. Todos los días en las tardes a mí me agarraba un dolor de cabeza, se me alborotaba una sinusitis. Con la disminución del ruido y de la contaminación de los carros he notado que muchas veces ya no siento ese malestar”, relata.

Lo que apunta el comerciante no es solo percepción. El Centro está considerado como una Área Fuente de Contaminación Clase 1. La estación de monitoreo ubicada en la carrera 54 (Cúcuta) arroja durante la mayoría de días del año niveles de concentración de material particulado PM 2.5 altamente nocivo para la salud humana, que incluso triplican los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud.