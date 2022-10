La historia de por qué EPM no rebajó la tarifa de energía Mientras los grandes operadores del país se metieron la mano al bolsillo, EPM no lo hizo. No alcanzaron a hablar con Petro a tiempo para ofrecerle un ‘trueque’. ¿Luego, con los paneles solares, lo lograron?

El 2 de febrero, desde Hidroituango, a donde esperaban la visita del entonces presidente Duque, el gerente Jorge Carrillo anunció que la central se encendería el 26 de julio. Al no pasar, ese 26 de julio, Quintero trinó una nueva fecha: el 15 de octubre FOTO cortesía EPM

La firma del pacto se hizo el 12 de octubre con la presencia de la ministra de Minas Irene Vélez. También asistió el gerente de EPM Jorge Carrillo. FOTO cortesía minminas