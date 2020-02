La ley para someter a las bandas criminales que nunca despegó

Esa decisión hundió una iniciativa de “la Oficina”, la confederación de bandas del Valle de Aburrá, que no cumple con ese requisito. Entre 2017 y 2018 varios cabecillas encarcelados de la agrupación, entre ellos Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), enviaron sendas cartas a los presidentes Santos y Duque, proponiendo un desarme de los combos y reparación a las víctimas, a cambio de auxilios jurídicos. Según fuentes cercanas a la iniciativa, la Casa de Nariño nunca les respondió.

Claudia Carrasquilla, fiscal Delegada para la Seguridad Ciudadana, y quien en los tiempos en que se tramitó la ley era la directora de Crimen Organizado de la entidad, expresó: “La verdad, como ley de sujeción, ha sido un fracaso, porque no ha logrado que ningún grupo se someta, por lo difícil de la aplicación”.

No obstante, agregó que se aprovechó “para introducir normas que ayudan al trabajo de investigación contra organizaciones delincuenciales. La ley nos brindó mejores herramientas de judicialización”.

También para la exapoderada del Clan, la norma es imposible de cumplir, fruto de los desacuerdos que tenía la Fiscalía con esas negociaciones. “El país perdió una oportunidad de consolidar la paz. Creo que no volveremos a estar tan cerca de lograrlo. Las Farc entregaron las armas, los ‘elenos’ estaban con disposición y el Clan tuvo la voluntad. Pero la oposición contra Santos pudo más”, recalcó.

A juicio de Carrasquilla, los acercamientos no fracasaron por cuestiones políticas, sino por la disfuncionalidad de las jerarquías criminales. “Ningún grupo se ha sometido porque ningún cabecilla puede cohesionar a la organización, no tienen el control total, como pasó con el Clan del Golfo, que a pesar de que él (’Otoniel’) entregó un documento manifestando su deseo de sujeción, los demás cabecillas no quisieron acompañarlo”, precisó.

El abogado Michel Pineda, director de la corporación Compromiso Colombia, y quien conoció los intentos de acercamiento de “la Oficina” hacia el Gobierno, manifestó que “incluso antes de su promulgación, el contenido de esa ley fue criticado por varios penalistas. Fue un desgaste legislativo que no logró convertirse en una herramienta para la construcción de paz”.

A su parecer, “es necesario que haya una herramienta que permita el acogimiento de estos grupos armados, mientras eso no ocurra, nuestras ciudades seguirán desangrándose por el conflicto urbano”.

También consultamos a José Noé Ríos, quien afirmó: “Los que estuvimos en eso creo que no tenemos nada que decir. Su aplicación y sobre todo el estímulo para que se sometieran le correspondía a este Gobierno (el de Duque)”.

En el caso de Antioquia, las autoridades tienen identificadas 136 estructuras de crimen organizado, 94 de ellas en el Valle de Aburrá. En el último año ninguna ha mostrado interés en deponer las armas de forma voluntaria, o no ha logrado despertar el interés del Estado en ello