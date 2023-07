De hecho, el Consejo de Estado acaba de negar un último recurso que tenía Petro. El alto tribunal dijo que el Presidente no podía asumir las funciones de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).

Cualquiera que conoce el sector de los servicios públicos en Colombia sabe que eso no se puede cumplir. La manera cómo está diseñada la institucionalidad de la energía en el país no lo permite. Ni el propio Gustavo Petro en su calidad de presidente, a pesar de que lo ha intentado de todas las maneras posibles, ha podido.

Ese era el detalle que tanto el alcalde como el gerente de EPM ocultaron a la hora de dar la noticia. Porque si lo hubieran hecho público, automáticamente se sabría que no había tal rebaja. Simplemente, les cobraban menos por la energía por unos meses, pero luego en 2024 les cobraban lo que les habían dejado de cobrar y además con intereses. Como si EPM les hiciera a los usuarios un préstamo no pedido.

Pero eso nadie lo entendía. Solo vino a quedar claro el pasado miércoles 28 de junio cuando se hizo pública la respuesta a un derecho de petición que interpuso el profesor Santiago Ortega, experto del sector energético. En su respuesta, EPM no solo admitió que el alivio se hacía gracias a la Opción Tarifaria, sino que admitió que en enero de 2024 las tarifas iban a empezar a subir un 0,6% para recuperar lo que se dejaría de cobrar.

El anuncio fue muy controvertido porque quedó la confusión de si se trataba de una rebaja o de un congelamiento de tarifas. Dijeron de forma muy vaga que la tarifa se reduciría 0,6% mensual hasta septiembre y que de septiembre a diciembre la tarifa no superaría el valor de referencia de mayo. Es decir, tendría una rebaja mínima hasta el mes antes de las elecciones, para luego volver a subir.

Contra viento y marea, el alcalde Quintero, después de no haber movido un dedo durante tres años y medio para la tal rebaja de las tarifas, el 23 de mayo pasado convocó a una rueda de prensa, con el gerente de EPM, Jorge Carrillo, en la que anunciaron un mecanismo de alivio en las tarifas de energía.

EL COLOMBIANO pudo establecer de fuentes directas que así como se bajará la tarifa de energía eléctrica el 0,6% mensual entre junio y septiembre, se aumentará el 1,5% mensual de octubre a diciembre de 2023. De esa manera se lograría que en promedio la tarifa de estos meses sea igual a la de mayo de 2023.

Y como queda pendiente pagar lo correspondiente al aumento de la tarifa que se dejará de cobrar en estos cuatro meses, expertos en la materia le explicaron a este medio que a partir de 2024, podría darse un aumento significativo, sobre todo por la inminencia del fenómeno de El Niño.

EPM se vio inundado de derechos de petición que dejaron al descubierto otros curiosos detalles. El concejal Alfredo Ramos, por ejemplo, le preguntó a la empresa que de cuánto sería el alivio. Y EPM contestó que “sería de $2.608 millones para el primer mes (julio de 2023)”.

Es decir, lo que EPM deja de cobrar dividido por los 2,5 millones de usuarios da un total de $1.048 de ahorro para cada usuario. En promedio, significa que a los más pobres les llegarán rebajas de escasos 200 o 500 pesos al mes.

¿Si la rebaja es tan inocua y tiene efectos complejos para los usuarios en 2024, por qué el alcalde Quintero la anuncia con bombos y platillos?

Quintero aprovecha, tal vez, que se trata de un tema técnico, difícil de entender para quienes no son especialistas, es decir para el público en general. Y así no sea cierto, el alcalde ha demostrado que no le importa usar verdades a medias o incluso mentiras.