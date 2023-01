Pero mientras el Citra está operando, las motos siguen parqueadas. Según las denuncias del Sindicato de la Secretaría de Movilidad de Medellín, hasta el momento no saben para qué van a ser utilizadas estas motos ni por qué no las han asignado a ninguno de los guardas para sus operativos.

Como aquel regalo que pareciera no haber gustado y fue archivado, así están las 20 motos eléctricas que donó el gobierno de la República de Corea a Medellín el 22 de noviembre de 2021 , para que fueran usadas por la Secretaría de Movilidad de la ciudad. En uno de los parqueaderos de la entidad están guardadas, sin un kilómetro recorrido y aún con los plásticos en sus sillines.

Los vehículos que son carcomidos por el polvo en el parqueadero de la Secretaría de Movilidad de Medellín son de la marca coreana MBI , que tiene mercado principalmente en su país de origen y en Tailandia. No se tienen referencias de ventas en América.

Debido a que no se comercializan en América, para conocer su precio fue necesario buscar los mercados en los cuales se distribuye la marca y allí se pudo conocer que la MBI-S tiene un costo de 2.110 dólares (algo más de $9.600.000), mientras que la MBI-V está avaluada en Asia en 2.537 dólares (alrededor de $11.500.000).

Carros oficiales, sin arreglo

Al abandono de estas motos se suma lo que ocurre con los vehículos oficiales de la entidad, que no tienen ni cómo cambiarles aceite, debido a inconvenientes con los convenios interadministrativos con los talleres encargados de su mantenimiento.

Según la denuncia del sindicato de los guardas de Medellín, hay grúas que no se pueden utilizar por daños mecánicos y hay motos que están circulando con algunos problemas mecánicos. “Hay motos y carros que toca dejarlos guardados porque no hay forma de cambiarles el aceite”, dijo uno de los guardas que forma parte de este organismo.

EL COLOMBIANO envió desde el pasado lunes un cuestionario a la Secretaría de Movilidad, con cuatro preguntas, para que dieran sus explicaciones sobre las situaciones con estos vehículos.

Si bien este no fue resuelto, trascendió que las motos no han podido salir a las calles por inconvenientes con los documentos de importación, aunque es insólito que en 431 días no se haya buscado una solución a este tema.

Mientras estos inconvenientes se solucionan, a los guardas de Medellín les toca trabajar con las uñas, sorteándose los vehículos que están nuevos, mientras que a las motos eléctricas coreanas solo las monta el polvo y el abandono en el que están.