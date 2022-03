Dice un refrán que caer para levantarse no es caer, y de esto sí que sabe Rigoberto Quintero, propietario de Creaciones Ápice S.A.S., la fábrica de productos textiles para el hogar donde el viernes pasado se presentó un incendio que los bomberos tardaron más de dos horas en extinguir y que dejó en veremos el futuro de 68 empleados y decenas de personas que de forma indirecta ganan su sustento de esta empresa, sobre todo madres cabeza de hogar y expresidiarios.

Tres días después del infortunado incidente ocurrido en la planta principal de este negocio -carrera 56 con calle 61, sector El Chagualo-, Rigoberto reflexiona sobre lo acontecido y su conclusión es que no está solo y que hay muchas fuerzas unidas para que la situación se supere de la mejor forma y en el menor tiempo posible. Lo cree así porque, dice, “al que obra bien la vida le ayuda para bien”.

No son solo palabras. Con esta, ya son tres las caídas que han tenido Rigoberto y su familia tratando de hacer empresa. La primera derrota vino hace veintiún años, cuando por su mente aún no pasaba la idea de tener una fábrica. “Teníamos un almacén de ropa de moda en un centro comercial en El Hueco, ese centro empezó unas reformas y hubo un incendio en el que se nos quemó todo, y como la mercancía no estaba asegurada lo perdimos todo”.