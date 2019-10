Las obras problemáticas que tiene Medellín

Por lo menos tres elefantes blancos se siguen paseando por Medellín sin que haya una solución a la vista: el Parque Biblioteca España, la estación San Pedro de Metroplús y la extensión del cable aéreo de Palmitas.

La concejala Luz María Múnera criticó que aunque la alcaldía tuvo $8 billones más de presupuesto, no hay resultados visibles.

“Nos dicen que no van a entregar nada (...) Y ocho secretarios se fueron, se desmanteló la administración. En esas condiciones me da susto que ustedes dejen algo por contratar”, le dijo la corporada a los funcionarios de Infraestructura y la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU que asistieron a un debate realizado este fin de semana.

Andrés Uribe Zapata, nuevo secretario de Infraestructra de Medellín —la anterior funcionaria, Paula Palacio, renunció al cargo esta semana para unirse a la campaña de Santiago Gómez— explicó que hasta ahora ninguno de esos proyectos tiene obras activas.

La biblioteca, a estudios

El parque biblioteca que se construyó con $9.746 millones, lleva seis años cerrado en medio de demandas entre las partes: constructor, diseñador y Alcaldía. Los cálculos extraoficiales indican que la reparación costaría más del doble.

“La administración se dio cuenta de que era necesario tener nuevos estudios para saber qué hay ahí. Hoy, en obra, no hay nada”, señaló Uribe.

El funcionario dijo que esta misma semana se firmaría el acta de inicio del contrato de estudios y diseños que permitirán recuperar la biblioteca: “Ya surtimos el proceso de contratación y mediante una licitación adjudicamos a la firma que nos va a decir qué hay que hacer. Es Consultoría y Construcciones Civiles.”

El contrato tiene un costo de $1.000 millones y un plazo de ejecución de entre 3,5 y 4 meses. La interventoría estará en manos de Ingeocilcon SAS.

El concejal Bernardo Guerra pidió que se restaure la biblioteca a su estado original y que con el dinero restante se construyan colegios.