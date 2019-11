Las voces de aquellos que enterraron la venganza

De nada le valía. Las lágrimas hacían visible su tragedia familiar. No faltaba quién en el trabajo le preguntara, con solo mirarla: ¿Te volviste a dejar cascar?, ¿hasta cuándo vas a aguantar? (...) La revictimización era constante, hacía más angustiosa su crisis.

La amarga vida de esta mujer, delgada, frágil, 1,55 de estatura, humilde, devota del Señor, madre de familia, trabajadora incansable, es solo uno de los miles de dramas humanos que se viven a diario en la ciudad, 240 de los cuales fueron narrados, vueltos a vivir, sufrir, llorados y finalmente sanados en el taller de formación Artesanos del Perdón, la Reconciliación y la Paz, propuesta de la Arquidiócesis de Medellín, frente a la necesidad de construcción de paz, sanación individual, colectiva y no repetición en una sociedad desigual, partera de sufrimientos infinitos.

El sacerdote Fabián Ortega, delegado del programa Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Medellín y uno de los tutores de Artesanos del Perdón, analiza el mismo como una metodología para personas creyentes o no, profundamente simbólica.

El celular no sonó. Al final de la tarde le llegó un mensaje advirtiéndole que “el tipo faltó al parche”. De regreso a su hogar, una vecina le comentó que el sacerdote de la parroquia del barrio la buscaba.

La procesión del padre Félix iba por dentro, vivía su propio viacrucis. Un grupo armado mató a uno de sus hermanos. No había terminado de elaborar el duelo cuando otra banda le asesinó a un cuñado. Como pastor fue testigo del horror que vivió Vallejuelos (2001-2008), en buena parte por el abandono y la indiferencia estatal. Allí el sonido de las balas opacaba el tañer de las campanas que llamaban a duelo por los últimos asesinados, toda gente muy joven. Cada quien, por su propia cuenta, trataba de redireccionar su vida. A falta de Estado los humillados veían en el padre Félix su única esperanza y acudían a él, un ser atribulado por sus propias desgracias.

No es lo mismo esperar a la familia un fin de semana para practicar con ella estas enseñanzas y despedirla con el espíritu abierto y la esperanza de que habrá un nuevo encuentro, que decirle hasta luego y abrazarla como si fuese la última vez, comenta John Fredy Morales Carmona, abogado, coordinador del programa Artesanos de la Arquidiócesis.

En las cárceles o depósitos de seres humanos en los que han terminado convertidas estas, Artesanos tiene verdaderos milagros de perdón, reconciliación, paz interior y no repetición que mostrar.

Las últimas lágrimas de María regaron el ataúd y la tumba de su esposo. Murió de muerte natural, en paz con la esposa a la que tanto maltrató, con sus hijos y su propia existencia.

María recuerda que en uno de sus primeros días en Artesanos le entregaron una caja de colores y un papel en blanco para que dibujara su crisis. “Tomé un color rojo, rayé y rayé, casi hasta romper el papel. Esa vez comprendí la oscuridad que me habitaba y lloré, ya no por él ni contra él, sino por salvar mi vida”. Para su grado le pidieron un imposible: “Buscarlo y pedirle perdón”. “¿Cómo voy a pedirle perdón a un perro maltratador?, me dije, pero mi mundo interior era otro”.

Llevaban varios años separados, la vida los puso frente a frente en una reunión familiar. Ella lo miró, se le acercó y le dijo, “¿hablamos”. Él la miró sorprendido. Las palabras salieron del alma de la mujer para pedirle perdón. Esta vez fue él quien lloró.

*Nombre cambiado.