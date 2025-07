No es para menos. El próximo 1 de septiembre –en poco más de un mes y medio–, concluye el contrato entre el Gobierno y una unión temporal –en la que tiene participación la célebre firma Thomas Greg & Sons– , que permitió darle continuidad a la fabricación de los documentos en 2024.

Solo en Bogotá , en las dos sedes que operan de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., se han atendido hasta 4.600 personas. Ello indica que cada hora al menos 500 colombianos –los afortunados que consiguen una cita– acuden para renovar o expedir su pasaporte. “El agendamiento a su máximo nivel es consecuencia de la alta concurrencia de usuarios”, señaló la Cancillería.

Si bien la saliente ministra Laura Sarabia trabajó en un acuerdo para extender por 11 meses más el contrato con Thomas Greg, el presidente Gustavo Petro le encomendó a su nuevo jefe de despacho, Alfredo Saade , avanzar en la estructuración de un convenio con el Gobierno de Portugal para que, de la mano de la Imprenta Nacional , sea el Estado el que paulatinamente asuma la elaboración de los documentos. No obstante, Sarabia calcula que el proceso demanda al menos nueve meses.

“Agradecemos la paciencia y comprensión de quienes no han podido agendar su cita en los últimos días. Sabemos que este trámite es fundamental para muchos colombianos y, por eso, nuestro equipo está comprometido en garantizar que nadie se quede sin su pasaporte”, precisó la Cancillería, señalando que únicamente a través de sus canales oficiales se publicará información veraz, oportuna y útil para todos los usuarios. Evitar la desinformación es también una forma de cuidarnos entre todos.

Por su parte, la entidad instó a aquellos ciudadanos cuyo pasaporte aún está vigente y no tiene un viaje próximo, que se abstengan de solicitar una cita en este momento. “Su colaboración permitirá que quienes realmente necesitan el documento con urgencia puedan acceder al servicio de manera más ágil”, señalaron.

Sin embargo, ayer Alfredo Saade sorprendió con una declaración que despertó aún más dudas: “Hoy no se ha firmado el convenio”, admitió, al tiempo que quiso bajar la temperatura al señalar que Portugal ya cuenta con la infraestructura instalada y que hoy se reunirá con funcionarios de ese país.

“Déjennos trabajar, dejen que las cosas den su fruto. Les voy a mostrar el documento final. Déjenme, denme un tiempo (...) No nos afanemos”, dijo a la emisora W Radio, ratificando en que los colombianos pueden tener “la plena seguridad que no se van a quedar sin pasaporte. No se dejen meter miedo”, concluyó.

Le puede interesar, en video, El jueves que le explotó el país a Petro: