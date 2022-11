El pasado lunes 14 de noviembre, Jhon Freddy Zuluaga Gómez, líder de comerciante del Centro de Medellín Medellín, fue víctima de un ataque con arma de fuego, tras recibir cuatro impactos de bala en una hostería de la autopista Medellín - Bogotá, en jurisdicción del municipio de San Luis.

El comerciante fue trasladado a un centro asistencial y se recupera con buen pronóstico de las heridas. La noticia del atentado tuvo eco cuatro días después cuando el alcalde Daniel Quintero, sin mostrar ninguna prueba y solo valiéndose de los caracteres de Twitter, dejó un grave señalamiento ante la opinión pública: “Empresario que lideraba lista 3 de elecciones a la Cámara de Comercio de Medellín está en UCI después de recibir 4 tiros, uno en la cabeza. Venía recibiendo presiones por no representar la línea del GEA. ¿Qué se esconde en la Cámara de Comercio de Medellín?”.

Zuluaga Gómez es el gerente de Inversiones Gran Guayaquil, sociedad que encabeza la lista número tres para las elecciones de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, que tendrán lugar este jueves 1 de diciembre.

Sin embargo, el atentado nada tuvo que ver con su aspiración para representar los intereses de los comerciantes del Centro, según confirmó la misma víctima. En un video difundido este martes, Zuluaga Gómez habló del ataque que sufrió y desmintió que estuviera relacionado con las elecciones a la Junta Directiva de la Cámara.

“Desde el mismo momento salieron grupos políticos opinando sobre el atentado. Hoy esclarezco que no fue así. El atentado no fue por esa causa, la Cámara de Comercio no tiene nada que ver. Por eso invité a mis compañeros de lista a que siguiéramos adelante, que no declináramos. Es la gran oportunidad del comercio para tener mejor representación en la Cámara de Comercio de Medellín”, afirmó.