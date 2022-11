Este fue el caso de Ramón Valle, un anciano de 97 años residente en El Bagre y quien falleció este fin de semana en un hospital de Medellín tras ser mordido por una serpiente. Lo particular del hecho, que ocurrió a finales de septiembre, es que el animal que lo atacó llegó a su casa arrastrado por la corriente del río, el cual se desbordó y penetró a las viviendas y edificaciones de la zona urbana.

Las últimas estadísticas del Dagran (organismo de atención de emergencias de Antioquia) indican que este año en el departamento han muerto 61 personas por eventos asociados con las lluvias, como deslizamientos, avalanchas o crecientes súbitas, pero en el país donde todo ocurre hay víctimas que no quedan en los registros a pesar de que la muerte les llegó por la misma causa.

Don Ramón estaba en ese momento con una de sus hijas y ambos pudieron escaparse de las aguas para evitar morir ahogados. Pero de lo que no pudo salvarse este abuelo de diez nietos fue de la culebra, que le mordió una de sus piernas y a pesar de la lucha en los quirófanos, su deceso llegó tras un largo proceso de cirugías y cuidados tanto de los galenos como de la familia.

Yaneth Valle, una de sus hijas de un total de seis, contó que si no hubiera ocurrido esa inundación su padre no habría fallecido. “El agua le llegó a la propia casa y la serpiente lo mordió, en el hospital de acá no pudieron hacerle nada y lo mandaron para la León XIII (Medellín), donde le rasparon la carne, que se había puesto negra y cada día estaba peor, hasta que le amputaron la pierna”, relató a EL COLOMBIANO mientras estaba en la velación de su padre, que era un hombre muy querido y reconocido en el pueblo.

Yaneth se queja de que tras la última cirugía Ramón perdió el movimiento y la lucidez. Dice que quedó insatisfecha con la atención médica y cuenta que aunque el centro médico iba a practicarle otra operación, la familia no quiso exponerlo a más sufrimientos y no aceptó nuevas intervenciones. “Se lo encomendamos a Dios antes que verlo como un vegetal, amputado y sufriendo en una cama”, expresó. El pesar la embarga, pues Ramón tenía mucha vitalidad aunque estaba cerca de llegar a los 100 años de vida.

Agitado fin de semana

La historia de Ramón Valle es un reflejo de las tragedias que ha dejado el invierno en Antioquia durante este año, ya que no hay día en el que los organismos de atención de emergencias y gestión del riesgo no reporten algún hecho nuevo.

Este fin de semana las lluvias tampoco dieron tregua y dejaron la marca de su paso por distintas regiones de Antioquia. El Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia) reportó deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas y avenidas torrenciales en varias regiones, con los peores impactos en los municipios de El Bagre, Abriaquí, Yondó, Montebello, Rionegro y Caicedo.