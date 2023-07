Aunque en los días recientes cayó menos agua, esto no quiere decir que se acabaron las emergencias por las lluvias en Antioquia . Al menos así ocurrió en el municipio de Anorí, Nordeste antioqueño, donde por cuenta de una fuerte precipitación ocurrieron t res tipos de emergencias que dejaron a más de 60 familias damnificadas y a seis propiedades en alto riesgo.

Esta emergencia se produjo por cuenta de unas lluvias focalizadas que se generaron a raíz de las altas temperaturas que se registran por estos días en todo el departamento, por lo que se recomienda no bajar la guardia en cuanto a la atención de emergencias se refiere.

“Recordemos que ya estamos en la temporada de menos lluvias, pero esto no significa que no deja de llover. En esta temporada podrían presentarse eventos de alta intensidad, por eso no podemos bajar la guardia. Estas fueron unas lluvias focalizadas, pero en gran parte del departamento están presentes las altas temperaturas”, dijo Gómez.