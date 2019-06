Los barrios de Medellín donde se ahorra tiempo moviéndose en bicicleta

Un estudio de una firma inmobiliaria determinó que en Medellín existen siete barrios en los cuales el tiempo de desplazamiento hacia el centro de la ciudad es menor en este vehículo que en medios particulares e, incluso, que en el mismo transporte público en horas pico.

La pretensión del análisis fue orientar la búsqueda de vivienda y fomentar el hábito de movilizarse en bicicleta.

Para realizar el estudio se contabilizó la eficiencia en minutos del transporte sostenible sobre el convencional, basado en simulaciones de viajes efectuados en horas pico (6:00 a.m. a 9:00 a.m. y 5:00 p.m. a 7:00 p.m.) y horas valle (9:00 a.m. a 5:00 p.m.), mediante consultas programáticas en las plataformas de Google Maps y Mapbox.

De esta manera, en Villa Hermosa, Sucre, Belén Granada, Prado, Boston, Naranjal y La Candelaria, la ciudadanía ahorraría tiempo si se sube en una bicicleta para ir al centro.