El alcalde Daniel Quintero no ha querido asistir a las audiencias de conciliación con el exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, pese a que este lo denunció por injuria y calumnia, en un caso del que la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Las nuevas aristas tienen que ver con una revelación que hizo EL COLOMBIANO en noviembre del año pasado, y es que la denuncia revela chats de las aparentes presiones ejercidas por la entonces secretaria Privada, María Camila Villamizar, que las hacía para que se contrataran personas de la cuerda del alcalde en EPM.

Hay que recordar que todo empezó porque Quintero dijo que le había pedido la renuncia de EPM a Rendón por supuestamente favorecer al consorcio constructor de Hidroituango, tanto en la prolongación del contrato de construcción, como por permitir que la firma Camargo Correa Infra Proyectos se constituyera en filial de Constructores Camargo Correa, empresa que conforma el consorcio con Coninsa Ramón H y Conconcreto.

Por ahora, Quintero no ha querido conciliar y la audiencia se reprogramó para el próximo 18 de abril, cita a la que también faltará. Dijo el alcalde: “Son unas audiencias de conciliación y qué pasa si uno no quiere conciliar, pues no va, si quieren que vaya yo voy y digo que no quiero conciliar, que no estamos de acuerdo con lo que dice ese señor que quiere volver al cargo, cómo vamos a devolver al cargo una persona que sacamos porque no está cumpliendo y que había roto la confianza con la administración”.

Hay que decir que este proceso judicial no se trata de que Rendón vuelva al cargo, se convoca al alcalde para que rectifique lo que dijo ante medios de comunicación, pues el exgerente cree que se menoscabó su imagen. Sin embargo, Quintero no ha dado su brazo a torcer, pero tampoco ha mostrado pruebas de lo que dijo en medios.

El asunto ahora se pone más complicado y está relacionado con las revelaciones hechas por EL COLOMBIANO hace varios meses. La demanda asegura que Quintero buscó infiltrar a EPM para enterarse de cosas que no le inmiscuían, pese a ser el alcalde. Y es que todo esto deriva en que la Alcaldía ha roto el acuerdo marco de relaciones con EPM, pues no ha respetado la independencia de la empresa.

Dice la demanda de Rendón que “pretendieron interferir en la administración de la Empresa” y señala que por entonces la secretaria María Camila Villamizar “intervino” para que se hicieran contratos que no tenían en cuenta las decisiones corporativas. Ante las negativas de Rendón, Villamizar “participó activamente en un entramado para sacarlo del cargo”.

En el texto publicado en noviembre, este diario reveló que la por entonces Secretaria Privada de la Alcaldía participaba en las sesiones de la Junta Directiva, en los comités y daba órdenes directas a los funcionarios. Como si fuera poco, enviaba hojas de vida y pedía nombramientos “haciendo caso omiso a los estrictos y rigurosos estándares” de EPM (ver chats de Whatsapp).

Las pruebas que contiene la denuncia muestran cómo el 23 de noviembre de 2020 Villamizar le envió varias hojas de vida a Rendón para los puestos de Gerente de Comunicaciones, Gerente Financiero, Gerente Administrativo, todo en la casa matriz. Además, presionó para los cargos de Vicepresidente Comercial, Vicepresidente de Comunicaciones y Vicepresidente Financiero de Afinia, la filial de EPM en la costa Caribe. También quería poner el auditor en UNE Telecomunicaciones.

Lo que el exgerente Rendón quiere demostrar es que le hicieron una encerrona para sacarlo de la Gerencia de EPM, además de que presuntamente la Alcaldía no respetó la independencia y querían convertir a la firma en una puerta giratoria de favores políticos. Hay que recordar que no hace muchos meses el alcalde envió de su despacho jurídico a Jhonatan Villada, quien ahora ejerce como vicepresidente de Asuntos Legales de la firma.

Este es un caso que va para largo, pues tras la negativa de Quintero para conciliar, se abriría una investigación que le enredaría el caminado