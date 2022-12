¿Por qué la constructora CDO no les ha respondido a los afectados por los edificios demolidos en Medellín? Los afectados de Space y Continental Towers no saben nada del representante legal, Pablo Villegas Mesa, ni de Jorge Aristizábal, el ingeniero calculista. Hasta el momento no les han respondido por los daños.

Continental Towers fue implosionado este jueves a las 10:36 a.m. y sus propietarios aseguraron que los integrantes de CDO no les han respondido por nada. FOTO: CARLOS VELÁSQUEZ