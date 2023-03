Antioquia espera una ocupación hotelera del 70% en Semana Santa

Además de impulsar la visita a los diferentes municipios, la Gobernación de Antioquia le hizo un llamado a desarrollar prácticas sostenibles en los destinos, de tal forma que se promueva la conservación y protección de las comunidades receptoras.

“Nuestro propósito es hacer un llamado para que la actividad turística no afecte los ecosistemas, ni a las comunidades locales. Que seamos conscientes cuando utilicemos el agua, cuando generemos residuos sólidos, etc. en cada destino. Así, generamos no solo desarrollo económico, sino que protegemos a los territorios”, puntualizó Juan David Blanco.

Por eso mismo, algunos de los destinos más apetecidos durante esta época del año seguirán cerrados para los visitantes, tal como es el caso del Páramo del Sol en Urrao, afectado por prácticas de turismo depredador que durante la Semana Santa pasada dejaron más de 4 toneladas de basuras y severos daños contra un ecosistema sensible y fundamental para abastecer agua a decenas de municipios del Suroeste, Occidente y Urabá. Por estas razones, las autoridades decidieron prohibir el ingreso a turistas para proteger el Páramo, a la espera de estudios que determinen si es viable o no para hacer turismo allí.

Pero hay muchos otros destinos disponibles. En Nariño, Antioquia, por ejemplo, la comunidad y la fuerza pública se organizaron para devolverle la tranquilidad al municipio y tiene dispuesta una experiencia única que incluye sus termales curativos, los únicos en su tipo en todo el departamento. A través de la plataforma turismoantioquia.travel se podrá obtener más información de las rutas y actividades para realizar en Antioquia.