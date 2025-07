El legado de Dan Rivera, el investigador paranormal que cuidaba a la muñeca Annabelle y murió en extrañas circunstancias

Dan Rivera, uno de los rostros más reconocidos del mundo paranormal en Estados Unidos y figura clave en la gira nacional de la muñeca Annabelle, falleció el pasado domingo 13 de julio en Gettysburg, Pensilvania. Las circunstancias de su muerte aún son objeto de investigación por parte de las autoridades locales.

Rivera, de 54 años, fue el miembro principal de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR, por sus siglas en inglés), organización fundada por los legendarios Ed y Lorraine Warren, cuyo trabajo inspiró la saga cinematográfica El Conjuro.

Dan no solo lideraba las investigaciones actuales del grupo, sino que también era el alma visible de la gira Devils on the Run, que trasladaba al objeto más famoso del museo de los Warren —la muñeca Annabelle— a distintas ciudades del país.