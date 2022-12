Contrario a lo que aún se piensa, la vasectomía no implica, ni siqueira, un bísturi. Es un procedimiento ambulatorio indoloro de 20 o máximo 30 minutos. Genera una incapacidad de cinco días. El único requisito es tener 18 años. Nada más. La EPS autoriza a Profamilia y el procedimiento no genera costo. Particular cuesta $400.000. Para solicitarla se puede llamar 6042836688. Allí le agendarán cita de valoración y listo. La vida sexual después de la vasectomía sigue siendo tan satisfactoria y plena como antes. Es falso que hay que tener hijos para practicarse la vasectomía.