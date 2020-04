Generar empleo será vital para el futuro regional

Néstor Julián Restrepo

Doctor en Política, Comunicación y Cultura

Análisis

Aún no hay una agenda de gobierno clara

Néstor Julián Restrepo

Doctor en Política, Comunicación y Cultura

A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde hay políticas de Estado, los primeros 100 días de gobierno en Colombia nunca van a mostrar realmente lo qué hará el gobierno. Lo que sí se muestra en ese periodo a nivel regional es que el gobernante pone su agenda y los temas que trabajará durante los cuatro años de su periodo. La agenda pública del gobernador Gaviria ha sido muy lenta, aún no tenemos propuestas claras como sí las tuvo en su mandato como alcalde de Medellín. Es un político con mucha experiencia y lo que ha hecho es no arrancar con una agenda sino esperar a ver cómo se mueven los temas. Siento que es una Gobernación que en sus primeros 100 días se ha dedicado a crear su diseño institucional a partir de cumplir cuotas burocráticas. No siento todavía un tema específico, como podría ser la educación o la agricultura. Hoy no podría definir un tema y si no se pone las pilas en definirlo, la coyuntura de Antioquia se lo puede llevar. Quitemos a la covid-19 y empiezan a aparecer problemas como la violencia y el orden público en el Bajo Cauca o la minería ilegal en los municipios del Nordeste, ambas vinculadas por la falta de presencia institucional. Veo también que después del coronavirus el gobernador intenta un liderazgo que lo limita la misma gobernación. Siento que ahora trata de construir una imagen tranquila, de alguien moderado, algo que en comunicación política se llama “campaña permanente”. El plan de desarrollo cambiará muchísimo, sobre todo en lo económico. Tendrá que tener soluciones de un estado de bienestar, así suene populista, porque el coronavirus nos montará en lógicas de soluciones de problemáticas sociales y de salud. También hay una oportunidad para la agricultura y los campesinos. No podrá ser un plan de visión de siglo XXI o de grandes infraestructuras porque las urgencias serán otras.