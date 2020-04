Lunes y martes serán pedagógicos, y seguirán inscripciones a Medellín Me Cuida

El lunes y martes serán días pedagógicos en la ciudad para que las empresas retomen actividades desde el próximo 27 de abril. Durante esos dos días, las organizaciones podrán registrarse en la plataforma Medellín Me Cuida Empresas. Las sanciones empezarán el miércoles.

Hasta el momento, señaló la Alcaldía en un comunicado de prensa, se registraron más de 60.000 personas que laboran en 7.000 empresas del Valle de Aburrá.

El proceso para registrarse inicia con el ingreso a la página www.medellin.gov.co/empresasmedellinmecuida, después se diligencian los datos de inicio de sesión.

Para crear el usuario, si se es una empresa, se inicia con los mismos datos con los que se realizan los trámites de industria y comercio, pero si es de otro municipio del Área Metropolitana se debe realizar el registro.

“El lunes y martes serán días pedagógicos con las nuevas medidas adoptadas para la reactivación de algunos sectores económicos. A partir del miércoles 29 de abril quienes no cumplan con estas medidas y no estén inscritos en Medellín Me Cuida podrán ser sancionados”.

Durante toda la tarde del sábado, usuarios de redes sociales se quejaron porque la plataforma no estaba funcionando. Al respecto, la alcaldía explicó que cerca de 80.000 usuarios están tratando de conectarse de manera simultánea, lo que tiene el servicio colapsado.

Para dudas o inconvenientes en el registro, la Alcaldía habilitó la línea de atención 444 4144 y el chat de la plataforma para recibir asesoría.